Santos Cerdán tras el telón: coches de lujo, apuestas y un piso con vistas al poder

La dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE no es un simple «hasta luego» ni un cambio de sillón más. Es la caída del número tres del partido, justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez está más que revuelto, y la prensa política afila los cuchillos. No es que se haya ido por gusto o para tomarse un descanso, sino que la presión de un informe demoledor de la UCO y unas conversaciones que no dejan en muy buen lugar su reputación lo han colocado contra las cuerdas. Y aunque Cerdán insiste en que es inocente, la realidad es que esta salida no pinta a limpia ni voluntaria. Más bien es un «hasta aquí hemos llegado» con nombre y apellidos.

Santos Cerdán León, nacido en el pequeño Milagro navarro hace 56 años, nunca ha sido un hombre de grandes titulares ni de escándalos estruendosos. Al menos, hasta ahora. Procedente de una familia con arraigo socialista -con abuelo, padre y hermana metidos en el ajo-, Santi ha vivido la política como un asunto familiar y casi de herencia. Un militante de toda la vida, un hombre hecho a base de votos locales y paciencia en las sombras, que se fue ganando su sitio poco a poco, casi sin hacer ruido.

Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Su educación no siguió el camino clásico de los políticos con despacho y titulazo universitario. Más bien apostó por la Formación Profesional en electrónica industrial, una carrera técnica y práctica que quizá le ayudó a mantener los pies en el suelo cuando empezó a codearse con grandes figuras. Su primera etapa laboral transcurrió en el mantenimiento industrial, hasta que en 1999 decidió saltar al ruedo político. Fue concejal de Milagro, donde empezó a tragar política de pueblo, con sus luces y sus sombras, hasta llegar a las amenazas de ETA.

Cuando dio el salto a la política regional y luego a la nacional, Santos supo moverse. Fue uno de los más fieles escuderos de Pedro Sánchez, apoyándole en las primarias de 2017 cuando muchos dudaban de él. Gracias a esa lealtad, consiguió escalar posiciones hasta ser secretario de Organización, un puesto clave dentro del PSOE. La cara visible de la maquinaria del partido, el que organiza el cotarro detrás del telón. Pero esta carrera impecable se ha visto empañada por acusaciones graves. La UCO le apunta directamente a él en un informe que habla de contratos amañados, comisiones ilegales y tejemanejes que podrían hundir la credibilidad del PSOE. Cerdán ha tirado de inocencia, pero a estas alturas cuesta creérselo. La presión ha sido tal que ha tenido que entregar su acta de diputado y apartarse, dejando un agujero importante en la dirección socialista y, sobre todo, una sombra difícil de borrar.

Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

En el plano personal, Santos ha tratado siempre de mantener un perfil bajo. Está casado con Francisca Muñoz, conocida como Paqui, una sevillana que también ha pasado por el mundo político en pequeña escala -formó parte de las litas del PSOE en las elecciones locales de 2015, ocupando el décimo puesto de la candidatura socialista en el municipio de Noáin-, y que hace unos días acaparó la atención por su desencuentro con una periodista que se presentó en la casa familiar, supuestamente haciéndose pasar por una repartidora. El matrimonio tiene una hija en común que cursa estudios universitarios en Madrid.

Detrás del político serio y del técnico industrial se esconde un auténtico fanático del fútbol, con una fidelidad especial al Osasuna, su equipo de siempre, y una admiración apasionada por el Barça, que ha seguido desde la distancia pero con entusiasmo constante. Pero Santos Cerdán no es solo un amante de los goles y las jugadas maestras; en su juventud demostró ser un tipo valiente y algo temerario, atreviéndose a correr delante de los imponentes toros Miura durante los encierros de San Fermín, una hazaña que no muchos se atreven a contar.

El ático de lujo en el que vive Santos Cerdán en Madrid

Al margen de lo anterior, llama especialmente la atención el contraste entre el discurso de sencillez que siempre ha rodeado a Santos Cerdán y su estilo de vida madrileño. Aunque su corazón sigue en Milagro, donde vive su familia y donde tiene en propiedad un chalet adosado de dos plantas con jardín, lo cierto es que desde hace años reside en un ático alquilado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, entre Chamberí y Moncloa. Se trata de una sexta planta de unos 120 metros cuadrados, con dos terrazas -una principal de unos 16 m² y otra más recogida de unos ocho-, moderna, luminosa y a escasos minutos andando de la sede del PSOE en Ferraz. Un piso bien conectado, amplio y cómodo, cuyo alquiler supera los 2.500 euros mensuales según estimaciones del mercado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santi Cerdán León (@santoscerdanleon)

Ahora bien, su situación económica le permite estos caprichos sin despeinarse. Hasta el momento, Cerdán percibía un salario como diputado por Navarra de 3.417 euros al mes en 14 pagas, más una indemnización libre de impuestos de 2.008 euros mensuales, lo que suma cerca de 71.000 euros brutos anuales. Pero hay más: como secretario de Organización del PSOE, también cobraba directamente del partido, con una retribución total que asciende a 94.147 euros brutos al año, incluyendo dietas y gastos de manutención. Un sueldo conjunto que le permite no sólo vivir en el centro de Madrid, sino también moverse en un Volvo XC60 T6 valorado en más de 70.000 euros, vestir trajes a medida encargados en sastrerías de renombre y disfrutar de alguna escapada al Hipódromo para apostar en carreras de caballos.