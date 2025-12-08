Lydia Lozano y su marido, el arquitecto Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, han escrito una de las historias de amor más emblemáticas de la crónica social. Popularmente conocido como Charly, el marido de la colaboradora se ha mantenido al margen de todo y siempre ha estado en un discreto segundo plano. Se casaron en junio de 1990 y jamás se han enfrentado a una crisis de pareja, tal y como ha confirmado Lydia varias entrevistas. En ningún momento han tenido problemas serios porque jamás se han saltado las normas.

La ex tertuliana de Sálvame participó en el programa que Bertín Osborne presentaba en Telecinco y le explicó que, cuando conoció a Charly, este le pidió que no revelase su profesión. Él es arquitecto y, según Lydia Lozano, pertenece a una familia importante, así que tiene contacto con las altas esferas y no quería incomodar a nadie. «Me prohibió contar a sus amigos, muchos muy conocidos, que me dedicaba a la prensa del corazón y les decía que era bibliotecaria porque es un trabajo tan aburrido que nadie te preguntaba más», le explicó al intérprete de Algo contigo.

Sin embargo, y debido al problema de salud que padece su esposo, la colaboradora televisiva no le ha quedado más remedio -para evitar especulaciones- que hablar sobre Charly, que lleva semanas ingresado. De hecho, en las últimas horas le ha hecho una firme petición: «Yo lo único que pido es que en Nochebuena estemos en casa, aunque sea solos porque el perro está fuera cuidado por una cuidadora canina que es que le debo la vida, de verdad».

Lydia Lozano, una periodista leal

Lydia Lozano y su marido en un viaje. (Foto: Gtres)

Lydia Lozano aseguró que ha presenciado muchas cosas que, de salir a la luz, generarían un gran escándalo, pero promete que jamás las contará porque forma parte de su privacidad. Insiste en que, gracias a Charly, ha vivido algunos acontecimientos que se convertirían en noticia de forma automática, aunque nunca ha pensado en traicionar a sus amistades.

«Charly tiene muchos amigos y muchas veces he pensado esto que tengo delante vale mucho dinero. Y mira que he visto cosas, pero en la vida… En la facultad saqué muy buena nota en ética pero, después, siempre supe que nunca iba a destrozar a un amigo», le contó a Bertín Osborne. Para ella es fundamental la lealtad, pues no le gustaría que alguien la traicionase. Es más, hace un tiempo estuvo distanciada de Carmen Alcayde porque esta última afirmó que Lozano había estado en un local de intercambios de pareja. Como era de esperar, Lydia lo negó y le retiró la palabra durante unos meses.

La discreción de Charly

Lydia Lozano y su marido saliendo de un hospital. (Foto: Gtres)

La protagonista de nuestra noticia se siente muy orgullosa de que su marido no haya caído en la tentación. Según dice, le han ofrecido grandes cantidades por romper su silencio en un plató, pero siempre se ha mantenido firme porque no olvida cuáles son sus prioridades.

«Una de las cosas que más admiro de él es que nunca ha pisado un plató. Nunca ha estado en las instalaciones de Mediaset», comentó en Mi casa es la tuya. También dejó claro que el arquitecto le ha respetado en todo momento. Jamás le ha dicho que abandone la televisión, que cambie de rumbo profesional o que se replantee su actitud ante los medios. «Nunca me lo ha pedido, sabe que eso es motivo de divorcio. Lo que me enamoró de Charly que es un buen viajero, un buen compañero de viaje», declara con satisfacción.

Con todo lo anterior, podemos concluir que Lydia disfruta de un matrimonio estable. Sus antiguos compañeros de Sálvame se burlaban de ella, pero el tiempo le ha dado la razón.