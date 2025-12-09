A qué hora juegan el Athletic y el PSG: cuándo es y cómo ver por televisión en directo el partido de Champions League.

El Athletic Club afronta su primera final en la fase de liga de la Champions League en esta jornada 6. Los de Ernesto Valverde quieren acabar entre los 24 primeros y están obligados a ganar al PSG de Luis Enrique en San Mamés, pero los vascos son conscientes de que será un encuentro muy complicado para ellos porque delante tendrán al vigente campeón de la máxima competición continental. Tras esto, los rojiblancos tendrán que enfrentarse a domicilio a la Atalanta y recibir al Sporting de Portugal. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Bilbao.

Cuándo se juega el partido de la Champions League Athletic Club – PSG

El Athletic Club recibe en San Mamés al PSG para disputar el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro vasco llega con la moral alta tras haber conseguido ganar hace unos días al Atlético. Eso sí, su situación en la máxima competición continental es delicada y ahora mismo estarían eliminados, por lo que esperan poder dar la sorpresa ante el vigente campeón, que ha arrancado esta fecha en la segunda plaza de la tabla.

Horario del Athletic Club – PSG de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Athletic Club – PSG de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 10 de diciembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este partidazo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños de San Mamés entre los aficionados de ambos equipos para que el balón ruede de manera puntual en La Catedral.

Dónde ver el Athletic Club vs PSG en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Athletic Club – PSG correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que habrá que pagar para suscribirse al paquete que incluye el fútbol europeo, lo que significa que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto vasco y los amantes de las competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Athletic Club – PSG de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que destacar que este medio también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y disfrutar de este partidazo que se juega en San Mamés.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League que se disputa en Bilbao. Una vez acabe el Athletic Club – PSG publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en San Mamés tras el pitido final.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – PSG

Por otro lado, todos los seguidores del conjunto vasco que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League Athletic Club – PSG podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán con San Mamés para narrar todo lo que esté ocurriendo en el feudo bilbaíno.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Athletic Club – PSG

El Estadio de San Mamés, que está en la ciudad de Bilbao y al que se le conoce como La Catedral, será el escenario donde se enfrenten el Athletic Club y el PSG en esta jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto fue inaugurado en 2013 y fue levantado en el mismo lugar donde estaba su predecesor. Tiene capacidad para acoger a 53.000 aficionados y se espera que este miércoles haya un lleno absoluto para tratar de empujar a dar la sorpresa frente al vigente campeón del torneo.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Daniel Siebert para que dirija la contienda Athletic Club – PSG de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Benjamin Brand será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas en el VAR para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero para que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado en la banda de San Mamés.