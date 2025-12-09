La obra maestra de Clint Eastwood que dura 2 horas: todo fan del cine bélico debe verla

A lo largo de la historia del cine han existido muchos cineastas célebres, aunque quizás ninguno ha combinado tan bien y durante tanto tiempo, la faceta de actor y director. Puede que antes de él existiesen nombres como Chaplin u Orson Welles, pero sólo el último gran llanero solitario se ha mantenido durante tanto tiempo en la primera línea de Hollywood, tanto en la parte interpretativa como tras la cámara. Porque es justamente en ese puesto de narrador donde obra maestra tras obra maestra, Clint Eastwood ha erigido su leyenda. Por eso hoy queremos recomendar una de sus películas más especiales: Banderas de nuestros padres (2006).

La carrera de Eastwood ya nos había dejado por aquel entonces, grandes piezas narrativas de la impronta de Sin perdón (1992), Mystic River (2003) y Million Dollar Baby (2004). Pero como cualquier cinéfilo sabe, el talento del cuatro veces ganador del Oscar es inagotable. Tanto que en 2024 y a sus 94 años, el realizador nos brindó Jurado Nº2, una última despedida cinematográfica que deja un legado imborrable en la memoria audiovisual de la industria. Banderas de nuestros padres es un proyecto personal de un Eastwood que siempre ha sido un fiel retratista de la historia de su país, bajo el drama y por qué no decirlo, también la crítica visceral a la guerra. No hay gloria ni honor en la representación militar que el director captura bajo su mirada, porque en la crueldad del belicismo como suele decirse, únicamente hay derrotados. Nominada a dos Premios Oscar (mejor sonido y mejores efectos sonoro), Banderas de nuestros padres no fue correspondida por una crítica que esperaba algo más de esta ambiciosa producción. Eso sí, el público volvió a acudir en masa a las salas de cine para ver la cinta, convirtiéndose en un éxito de taquilla que por razones evidentes funcionó notablemente bien en el territorio americano. Eastwood ejerció como productor con su sello Malpaso Productions, mientras que Warner Bros, DreamWorks SKG y el mismísimo Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment completaron el apartado ejecutivo.

La obra maestra de Clint Eastwood

Hablar de obra maestra en una filmografía como la de Clint Eastwood resulta un tanto atrevido. No obstante, Banderas de nuestros padres es uno de sus trabajos más redondos, conquistando un género con el que el de San Francisco ya había tonteado en el pasado, tanto en el lado autoral con El sargento de hierro (1986), como en el perfil actoral protagonizando El desafío de las águilas (1968) y Los violentos de Kelly (1970). Pero ¿de qué trata esta película que perdió en los Oscar de 2007 contra Infiltrados?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Bajo el contexto de la Segunda Guerra mundial, la batalla de Iwo Jima fue el episodio más cruento de la guerra del Pacífico, quedando inmortalizada la foto de unos soldados que izaban una bandera norteamericana. El objetivo de esta batalla era la toma de un islote insignificante, pero de gran valor estratégico, pues desde allí los japoneses defendían su territorio. En la contienda cayeron más de 20.000 japoneses y 7.000 estadounidenses. Mientras tanto, en los Estados Unidos la célebre foto en la que seis soldados izaban la bandera americana fue un instrumento propagandístico para conseguir fondos que permitieran seguir sufragando los gastos de la guerra».

Banderas de nuestros padres fue en realidad, una de las dos partes del binomio bélico que el realizador dirigió el mismo año. Por un lado tuvimos esta visión norteamericana del conflicto y por la otra, Cartas desde Iwo Jima (2006). El punto de vista de la guerra desde el lado japonés obtuvo más reconocimiento por parte de la crítica, sin embargo ambas forman una especie de doble sesión inmejorable para todos los amantes del talento de Eastwood.

El reparto está formado por Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach, John Benjamin Hickey, John Slattery, Barry Pepper, Jamie Bell, Paul Walker, Robert Patrick y Neal McDonough. Eastwood además de dirigir, compuso la banda sonora, mientras que el guion basado en el libro de James Bradley y Ron Powers corrió a cargo de William Broyles JR., y Paul Haggis.

¿Dónde está disponible?

Lamentablemente, por el momento esta obra maestra de Clint Eastwood sólo se encuentra en el streaming vía alquiler en Google Play, Apple TV, Prime Video y Rakuten TV. En cambio, Cartas desde Iwo Jima sí que está disponible en Movistar + bajo suscripción.

Con dos horas de duración, Banderas de nuestros padres es la opción perfecta para terminar la semana con una buena dosis de gran cine de la mano de uno de los últimos grandes mitos que todavía le queda al celuloide.