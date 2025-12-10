El BOE confirma la subida del precio del tabaco: la lista de marcas afectadas y su nuevo precio

Vuelve a subir el precio del tabaco en España. El pasado sábado se publicó una resolución en el Boletín Oficial del Estado que confirma el incremento del coste de marcas como Chesterfield, Marlboro o L&M. Este cambio afecta, como suele ser habitual, a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pita. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida del precio del tabaco que entró en vigor en España el pasado domingo 6 de diciembre.

El tabaco tiene un nuevo precio en España conforme dicta la «resolución de 5 de diciembre de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio». Estos nuevos costes en marcas tan importantes como Chesterfield, Marlboro o L&M entraron en vigor el pasado domingo 6 de diciembre, conforme lo establece el Boletín Oficial del Estado.

«En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores», informa el Boletín Oficial del Estado.

Así es la subida del precio del tabaco

De esta forma, la subida del precio del tabaco en España, que entró en vigor el domingo 6 de diciembre, es la siguiente:

Cigarrillos

Chesterfield Blue Duro: 6,10 euros/cajetilla.

Chesterfield Label (20): 5,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Label 23: 5,60 euros/cajetilla.

Chesterfield Label Largo (20): 5,10 euros/cajetilla.

Chesterfield Original 100’s (20): 5,90 euros/cajetilla.

Chesterfield Original 25’s (25): 6,80 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Blando: 6,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Duro: 6,10 euros/cajetilla.

L&M Blue Blando: 5,75 euros/cajetilla.

L&M Blue Label Duro: 5,85 euros/cajetilla.

L&M First Cut: 5,55 euros/cajetilla.

L&M First Cut 100’s: 5,25 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 100s Box 20: 5,25 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 23: 5,75 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 35: 8,70 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted Arctic (20): 5,50 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted KSB (20): 5,10 euros/cajetilla.

Marlboro Gold 100’S: 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Gold Duro: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Pocket Pack (Corto): 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Red 100’S: 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Red 40s: 11,70 euros/cajetilla.

Marlboro Red Blando: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Red Duro: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Red KS 22: 6,70 euros/cajetilla.

Marlboro Touch Azul: 6,00 euros/cajetilla.

Philip Morris Filter King: 6,10 euros/cajetilla.

Philip Morris Filter Kings Largo (20): 5,90 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Eladio Díaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20): 10,95 euros/unidad.

Eladio Díaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20): 8,95 euros/unidad.

Eladio Díaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20): 9,95 euros/unidad.

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (10): 29,90 euros/unidad.

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (3): 29,90 euros/unidad.

JG Tradición Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100): 3.000 euros/envase.

Picaduras de pipa

Hookain Pumpgun Spy (200 g): 16,95 euros/unidad.

Hookain Pumpgun Spy (50 g): 4,80 euros/unidad.

Cigarrillos

Chesterfield Label (20): 3,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Duro: 4,25 euros/cajetilla.

L&M Blue Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.

L&M Red Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted KSB (20): 3,50 euros/cajetilla.

Marlboro Gold Duro: 4,40 euros/cajetilla.

Marlboro Red Blando: 4,40 euros/cajetilla.

Marlboro Red Duro: 4,40 euros/cajetilla.

