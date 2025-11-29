El Gobierno de Sánchez planea subir los impuestos de forma escalonada a las bolsas de nicotina, un producto sin tabaco y sin humo que ha sido capaz de erradicar el tabaquismo en Suecia. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, que pertenece a la parte más radical del Ejecutivo, está dando pasos hacia su prohibición pese a los logros de otros países. Logros tales como reducir la incidencia de cáncer y convertir a los suecos en los únicos europeos libres de humo, siguiendo el criterio que para ello establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En concreto, para considerar que un país es libre de humo, la OMS establece que menos de un 5% de incidencia. Suecia está por debajo de ese porcentaje. No obstante, el consumo de nicotina es similar al del resto de países de Europa.

Esto, que podría parecer una contradicción, en realidad se debe a un elemento muy simple: las bolsas de nicotina. Suecia es el primer país libre de humo del mundo, con un 4,5% de fumadores frente al 15% de 2018, tras generalizar su consumo.

Esto lo ha conseguido 17 años antes del objetivo marcado por la OMS, en 2024. Este estatus de país libre de humo tiene una serie de consecuencias: reducción de todas las enfermedades relacionadas con el tabaco, la incidencia de cáncer más baja de la UE, la mayor reducción de la mortalidad evitable por cáncer de pulmón y se prevé el menor aumento del gasto sanitario oncológico por habitante de cara a 2050.

Sánchez quiere subirle los impuestos

Pese a ello, Sánchez quiere subir los impuestos a este producto. De hecho, el PSOE ha propuesto una fiscalidad escalonada, es decir, que se vaya incrementando progresivamente de cara a 2030. Además, todo esto genera incertidumbre en el sector.

Con todo, la situación para este producto puede llegar a ser peor, algo que ha sido advertido, incluso, desde EEUU. Un artículo del DC Journal ha puesto en evidencia la nueva ley española contra el tabaquismo por considerarla «científicamente absurda». Según su autor, las políticas de salud pública han evolucionado hacia restricciones que, según el autor, no tienen base científica sólida.

Este escrito destaca que, originalmente, las prohibiciones de fumar en espacios cerrados se justificaban por el daño del humo de segunda mano. Ahora, muchos gobiernos están extendiendo esas restricciones a productos como vapeadores y bolsas de nicotina, incluso en espacios abiertos.

El autor sostiene que estas medidas no se basan en evidencia, sino en pánico moral y puritanismo, porque el vapor de los cigarrillos electrónicos no es humo y no presenta riesgos significativos para terceros y las bolsas de nicotina no emiten nada, por lo que no hay mecanismo posible de daño a los demás.

El artículo menciona que España está avanzando hacia prohibir el uso de bolsas de nicotina en espacios públicos al aire libre, a pesar de que no generan humo ni vapor. Así, el autor califica esta equiparación con el tabaco combustible como «científicamente absurda» y «política, no basada en evidencia».

La asociación de bolsas de nicotina

Aquí en España, se ha presentado oficialmente en Madrid la Asociación Española de Bolsas de Nicotina (ABN), una nueva entidad sectorial inscrita en el registro de transparencia de la Unión Europea que agrupa a fabricantes y distribuidores de productos de nicotina oral sin combustión con actividad comercial en España. La asociación ha nacido con el objetivo de representar al sector, promover buenas prácticas y contribuir a la creación de un mercado regulado, seguro y responsable.

Se trata de la primera asociación que aglutina a más de 40 empresas fabricantes y distribuidores europeos, entre ellas CLEW, Greatest, Denssi, Europouches, CAMO, Rush, Rebel, Mynt, Chemnovatic y Pouch Solutions.

Durante el acto, la presidenta de la ABN, Mónica Andrade, ha subrayado la necesidad de establecer un marco normativo proporcionado y alineado con el contexto europeo: «Nuestro mensaje es claro: regular en lugar de prohibir. España necesita una regulación e información coherentes, basadas en datos y no en ideología, que garanticen el acceso a estos productos únicamente a adultos y permitan al sector operar con seguridad jurídica».

Las bolsas de nicotina representan una categoría creciente en Europa y Estados Unidos. Según la asociación, en España está en ciernes, pero tiene un potencial de crecimiento considerable en los próximos años, al ofrecer un modo de consumo oral frente a los productos de consumo de nicotina por vía inhalada o combustionada, por medio de productos dirigidos exclusivamente a consumidores adultos de nicotina. Sin combustión ni inhalación, estos productos sin tabaco se utilizan de forma oral y liberan nicotina de manera progresiva durante un breve periodo de tiempo.

Actualmente, España carece de un marco regulatorio específico y existe mucha desinformación, lo que genera incertidumbre operativa para las empresas que fabrican y comercializan estos productos y potencia el riesgo de un mercado no controlado.

En ese sentido, desde la asociación, se ve con mucha preocupación la propuesta de modificación del Real Decreto 579/2017 impulsada por el Ministerio de Sanidad y que plantea limitar el contenido de nicotina a 0,99 mg por bolsa, lo que, en palabras del propio ministerio de Sanidad, supondría una prohibición de facto de este tipo de productos en España, mientras que en la gran mayoría de los países los límites se sitúan muy por encima de esa cifra.