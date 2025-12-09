Ábalos: «Al Comité Federal íbamos 200 y había una caja de dinero con la que te pagaban en cash, pin pin pin pin»

«Pin, pin, pin, pin». Así describe José Luis Ábalos a OKDIARIO los pagos en efectivo que recibían los 200 miembros del Comité Federal del PSOE en esta nueva entrega de la entrevista exclusiva con OKDIARIO, realizada poco antes de su ingreso en prisión. El ex ministro desvela el sistema de pagos en metálico que operó en el PSOE: dos mesas a la entrada de cada Comité Federal, una para recoger la credencial y otra con «una caja de dinero» donde se abonaban en efectivo los gastos de viaje de los 200 miembros del órgano, un sistema que operó «hasta Zapatero».

PREGUNTA.- ¿Se ha pagado toda la vida en metálico en el PSOE?

RESPUESTA.- Sí, sí. Y te voy a contar una cosa que me llamó mucho la atención cuando entré de miembro del Comité Federal, por el año 94. Porque vi una entrevista de Soraya Rodríguez diciendo que eso no ocurría… Creo que hasta Zapatero el modelo fue así. Los miembros del Comité Federal, que éramos como 200 y pico [los asistentes se han movido entre los 200 y los 316 de este mismo año], teníamos derecho a ser compensados de los gastos por asistir. Te pagaban el viaje en tren o avión, para la gente que venía de Europa o de Canarias, o el kilometraje. Y el hotel te lo ponía la organización. A veces, te tocaba compartir con otro compañero que igual ni conocías, pero en muchas ocasiones era una habitación individual. Y todo eso, lo pagaba directamente el partido. Cada Comité Federal era un gasto grande, porque pagar todos esos gastos a tanta gente…

Yo recuerdo que había dos mesas antes de entrar a la sala del Comité, que era el salón de actos del partido. Una, donde recogías la credencial y tomaban nota de tu asistencia, y otra donde entregabas tu liquidación del viaje, el billete de tren o la liquidación por kilómetros si traías el coche. Y había una caja de dinero ahí.

P.- ¿Y se lo pagaban en cash?

R.- Pin, pin, pin, pin. Por eso cuando yo oigo a Soraya Rodríguez decir que eso no existía… Vamos a ver, ¿cómo que no existía? Si se pagaba a los miembros del Comité Federal. Es más, yo también recuerdo una época en que algunos miembros de la dirección tenían tarjetas de crédito. Y no necesariamente el secretario de Organización, que es el que siempre se ha supuesto que ha tenido más posibilidades. No, otros miembros.