Ábalos: «Sánchez también hace comentarios machistas»

José Luis Ábalos revela, en esta entrevista exclusiva con OKDIARIO, sus sensaciones por la descalificación hacia él por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lamenta que Sánchez «no respete la presunción de inocencia».

PREGUNTA.- ¿Qué sintió al ver al presidente del Gobierno descalificarle sistemáticamente en el Senado?

RESPUESTA.- Yo siempre me he colocado en el lugar del otro y puedo entender sus razones. Puedo entender su decepción, pero yo también tengo motivos para la decepción. Hay veces que no hace falta decir eso, hay que practicar de verdad la presunción de inocencia. Para empezar, están dando por ciertos unos audios que yo mismo no he reconocido y cuya autenticidad está en polémica. Y más allá del contenido de los mismos, te colocan en una posición de debilidad jurídica. Luego, si encima entramos ya a asumir el contenido e incluso la interpretación de lo dicho, parece que lo que más afecta es la cuestión de machismo o no machismo y no tanto que puedas haber hecho otras cosas. Yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas, claro que sí. Nadie está excluido, ni el propio presidente, de esos comentarios. Nadie. En fin, no me gustó. Yo pienso que hay muchas otras formas. Pero, sobre todo, la función pública, la representación política y pública, es siempre pedagógica. Al final, la gente hace lo que ve y, si aquellos que tienen mayor responsabilidad se permiten licencias, ¿qué no se van a permitir el resto, no? Hay que ser más prudente, basta simplemente con decir que respetan la presunción de inocencia, que hay un proceso judicial y que ya se aclarará.

Imagínese que el proceso saliera como yo deseo y quiero y que fuera absolutorio, ¿quién repara? No hay reparación posible, no la hay, en absoluto, porque además siempre quedará el ruido. Cuando el río suena, agua lleva. Y eso es lo que se ha procurado. La estigmatización está asegurada y no hay reparación.