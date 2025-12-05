Ábalos: «No soy un putero y me parece muy mal calificar a las mujeres de putas, merecen un respeto»

José Luis Ábalos habla sin tapujos sobre sus sentimientos más íntimos. Se defiende de las acusaciones de prostitución y marca distancias con el enchufe de Jésica Rodríguez. En esta entrevista exclusiva en OKDIARIO, quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, secretario de Organización del PSOE y ministro, reconoce que las noticias sobre su vida personal le afectan: «Hasta yo mismo llego a plantearme mi confusión respecto de mi identidad», admite. Lamenta su presencia «en el mundo rosa» y que las «circunstancias» hayan complicado su última relación sentimental. Incluso rebate los rumores sobre su vinculación con una trans.

PREGUNTA.- ¿Es usted un putero, como se dice recurrentemente?

RESPUESTA.- No, y yo reto a quien me haya visto en algún sitio de estos… entre otras cosas, porque soy muy conocido. Me llama la atención la hipocresía sobre este tema. Nuestra democracia surgió con una cierta irreverencia hacia los modelos impuestos, hacia una moral impuesta. Fíjese que este debate de guerra cultural tiene mucho que ver con la imposición de valores. A la gente no le gusta que le digan cómo tienen que vivir. Durante mucho tiempo se les dijo cómo tenían que vivir y pensábamos que la democracia acababa con eso. Respetar cada uno su ámbito y no cruzar los planos penales y morales. Pero cuando hay gente que vive como quiere, como le da la gana, que hable de rigor en ese sentido, me parece exagerado.

Y, desde luego, a mí me parece muy mal calificar a mujeres de prostitutas, por no decir abiertamente de putas. Cuando se habla de respeto a las mujeres lo primero es no estigmatizarlas, sobre todo cuando no lo son. Pero pongámonos en que lo fueran. No dejan de ser mujeres y merecen un respeto. Yo he podido tener relaciones, amistades femeninas, claro que sí. Y de infidelidad, incluso. Pero de ahí a decir que eso es uso de la prostitución y, gratuitamente, asumirlo todos…

P.- ¿Jésica, no era entonces una prostituta profesional?

R.- Yo, desde luego, no la conocí en esa condición en absoluto. Mi relación fue claramente sentimental. Es verdad que extramatrimonial, en una crisis de relación que yo tenía. Lamentablemente, por mi carácter público, no es llevadero y, evidentemente, tiene unas consecuencias gravosas como las que he vivido. Pero ella lo declaró en el Tribunal Supremo. Y yo tengo además las pruebas -de las que ahora mismo lamentablemente no dispongo porque están en poder de la Guardia Civil- donde se pueden ver notas, fotografías… como podría tener cualquier persona con su relación que, en mi caso, ni la escondí.

P.- La enchufó en el Ministerio, en Ineco y en Tragsa.

R.- No, no, realmente no. Estamos hablando, para empezar, de un trabajo laboral, no de funcionario, temporal y vinculado a un proyecto, al que se podía presentar cualquier persona. No es una plaza creada ad hoc. Y supuestamente tenía teletrabajo porque se produce en la pandemia. Yo, obviamente, no seguí si trabajaba o no trabajaba. Me llama mucho la atención que hiciera esa declaración en el Tribunal Supremo, porque ella teletrabajaba y, por lo tanto, no tenía necesidad de decir todo eso. Yo rompo la relación a finales de 2019 -en eso coincidimos tanto en su declaración como en la mía- y luego no tuve ningún seguimiento, como es normal. Entre otras cosas porque aconteció la pandemia y eso impidió cualquier tipo de relación. Pero la ruptura hace que ya no estés pendiente de eso.

P.- ¿Y ha habido más prostitutas en su vida o presuntas prostitutas?

R.- (Risas) Vamos a ver…

P.- También se habló que había tenido relaciones con una ciudadana trans.

R.- (Risas) Es que ahora, claro, hay muchos que se apuntan a todo, entre otras cosas, porque para muchas personas es lucrativo salir a la pista y hablar de mí. Yo estoy basculando casi en el mundo rosa y hay gente muy atrevida que busca un espacio y un lucro en vincularme. Es mentira, absolutamente mentira. Eso, como tantas otras cosas, como hemos visto, con otra historia de ninguna relación física en absoluto y que acaba en una relación sentimental telefónicamente. En fin, que hay mucha curiosidad en las definiciones. En absoluto.

P.- ¿Con quién está ahora unido sentimentalmente?

R.- Bueno, he tenido una larga relación con Andrea, un tanto afectada por toda esta crisis porque, como digo, afecta mucho, genera mucha incomodidad, mucha persecución para la otra persona. Todas estas noticias me llegan incluso a afectar a mí. Muchas veces pienso si seré así. Hasta yo mismo llego a plantearme mi confusión respecto de mi identidad. Y, claro, también a las personas se les hace muy difícil. Es verdad que hemos tenido muchas dificultades… pero, bueno, también cuesta superar una relación afectiva, ¿no? Ahí estamos.

P.- ¿Sigue con ella?

R.- No sabría definirlo… Físicamente no, pero, emocionalmente, la vinculación yo creo que es recíproca y cuesta superar una relación que, en principio, se ha visto afectada por estas circunstancias pero no por falta de afecto ni de interés, sino que todo esto nos afecta a todos…