La Seguridad Social lo hace oficial: sube la edad de jubilación en España en 2026 y afecta a estas personas

El año 2026 llega con muchas novedades en lo que tiene que ver con las pensiones. Una de las más importantes tiene que ver con el retraso de la edad de la jubilación, conforme dicta la Ley 27/2011. A partir del 1 de enero también se ha confirmado una nueva subida de las pensiones que hará subir la nómina de los más de seis millones de jubilados que hay en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la edad para acceder a la jubilación en 2026.

En los próximos días entrarán en vigor varias novedades en lo que respecta a la jubilación y las dos más importantes ya están confirmadas: la subida de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación. Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de enero, una vez que el incremento de las pensiones contributivas haya sido aprobado en el Consejo de Ministros y posteriormente haya sido introducido en el Boletín Oficial del Estado.

Este 12 de diciembre la Seguridad Social confirmará de forma oficial la subida de las pensiones contributivas después de conocerse el dato oficial de la inflación del mes de noviembre. Con todos los datos en la mano, la variación anual de la inflación dictará el porcentaje exacto de la subida de las pensiones conforme dicta la Ley 21/2021. Esta subida será del 2,7% y afectará a todas las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.

Esta subida del 2,7%, que ya es oficiosa, incrementará en alrededor de 572 euros al año las pensiones de jubilación que en España reciben más de 6 millones de personas. Con esta subida, la pensión media de jubilación pasará de 1.511,5 euros a 1.552,32 euros a partir del próximo 1 de enero. En 2026 también habrá una subida de la pensión máxima, que subirá 0,115 porcentuales además del IPC hasta llegar a 3.359,58 euros, que equivale a algo más de 47.000 euros brutos al año.

La edad de jubilación en 2026

Otra novedad importante también tiene que ver con la edad de acceder a la jubilación. A partir del 1 de enero se incrementarán los requisitos para poder ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación a los 65 años con la pensión íntegra. Todo en base a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, y que se encarga de demorar la edad de jubilación hasta los 67 años.

En 2025, las personas que han accedido a una pensión de jubilación a los 65 años han tenido que cumplir con una cotización previa de 38 años y tres meses. En caso contrario, los trabajadores que no cumplan con los requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y ocho meses para retirarse con el 100% de la pensión.

A partir de 2026, los cambios que llegan afectan a las personas que no cumplan con 38 años y tres meses de cotización, ya que tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder acceder a la jubilación. En 2027, los que no cumplan con 38 años y seis meses tendrán que esperar hasta los 67 años para poder jubilarse con la pensión íntegra.

2025: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses. 2026: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses. 2027: 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Una vez llegados a este punto, todo hace indicar que desde el Gobierno se legislará para seguir retrasando la edad de jubilación, como han hecho otros países como Dinamarca. Todo con el objetivo de hacer viable el sistema de pensiones que pende de un hilo ante el goteo continuo de personas que forman parte de la generación del baby boom que están accediendo a la jubilación. A esto hay que sumar una tasa de natalidad a la baja y la tendencia de España a vivir con altas tasas de desempleo. Así que el gran objetivo del Gobierno en los últimos años está siendo mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social.