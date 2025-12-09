El aumento de las pensiones en 2026 es oficial: el IPC confirma lo que vas a cobrar por la máxima y la mínima

El dato adelantado del IPC de noviembre permite hacerse una idea clara de la subida que tendrán las pensiones en 2026. Tras varios datos que se aproximaban a cuánto podrían subir, finalmente no hay sorpresas, pero sí un punto de referencia que muchos estaban esperando. El INE ha dejado el índice en el 3%, una décima menos que en octubre, y con eso ya se puede calcular la media interanual que determina la revalorización de las pensiones contributivas.

Ese cálculo, que siempre va desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año vigente, sitúa la subida en torno al 2,7%. Es una cifra que se mueve en la misma línea que las previsiones que circulaban estos días. FUNCAS habló recientemente de un 2,65%. No será de las subidas más altas de los últimos años, pero sí garantiza que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. La cifra definitiva llegará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato cerrado del IPC de noviembre. Aun así, las cuentas no deberían alejarse mucho de las estimaciones actuales. Con este porcentaje, más de nueve millones de personas ya pueden hacerse una idea aproximada de cuánto cobrarán a partir de enero.

El aumento de las pensiones en 2026 es oficial

La subida del 2 ,7% se aplicará a más de 10,3 millones de pensiones contributivas, repartidas entre 9,4 millones de personas. También alcanzará a los perceptores del Régimen de Clases Pasivas. En la práctica significa que la gran mayoría de pensionistas verá un pequeño incremento en su paga mensual, algo especialmente relevante en un momento en el que los precios no suben al ritmo de hace un año, pero tampoco han vuelto a niveles previos.

El mecanismo de revalorización actual surgió precisamente para evitar que la inflación dejara atrás a los pensionistas. Antes, si los precios subían rápido y las pensiones no acompañaban, el poder de compra caía año tras año. Desde la Ley 20/2021, esto se corrige automáticamente. Las pagas se actualizan siguiendo el IPC medio, según el acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales. La evolución reciente de las subidas demuestra lo cambiante del contexto económico: 2,5% en 2022, 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,8% en 2025.

Cómo quedarán las pensiones contributivas en 2026

Con el incremento previsto del 2,7%, todas las pensiones contributivas subirán la misma proporción. Eso incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad. La única salvedad la representan las pensiones no contributivas, que siguen criterios distintos y suelen registrar aumentos más altos, como ocurrió en 2025, cuando crecieron un 9%.

En el caso de las pensiones mínimas contributivas, las cifras permiten ya una aproximación bastante realista. Actualmente, oscilan entre los 11.620 y los 15.786 euros anuales. Con la subida, el aumento será de entre 314 y 426 euros al año, lo que llevado al mes se queda en unos 22 a 30 euros más en cada paga.

Eso deja la pensión mínima con cónyuge a cargo en torno a los 1.153 euros mensuales. La cuantía más baja, la que corresponde a pensionistas con cónyuge no a cargo, rondará los 852 euros.

Las pensiones máximas también se verán afectadas por un pequeño ajuste extra. Además del 2,7%, tendrán un incremento adicional del 0,115%. Ese detalle coloca la pensión máxima en unos 3.361 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros actuales. De manera global, supone una subida de algo más de 1.200 euros al año.

Cómo calcular cuánto te subirá la paga

El cálculo, aunque a veces genera dudas, es sencillo. Basta con tomar la cuantía anual actual, multiplicarla por 0,027 y sumar el resultado. Con esa cifra final, sólo hay que dividir entre 14 para obtener la cuantía mensual.

Por ejemplo, una persona que cobre 1.350 euros al mes, 18.900 euros al año, tendrá una subida aproximada de 510 euros anuales. Eso deja la paga mensual en unos 36 euros más a partir de enero. Este método sirve para cualquier modalidad contributiva. Lo importante es calcular siempre la subida sobre el total anual, no sobre el importe mensual.

¿Y qué pasará con las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas no siguen este porcentaje del 2,7%. Su incremento depende cada año de la decisión del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos ejercicios, estas prestaciones han registrado subidas muy superiores a las contributivas, precisamente porque se dirigen a personas sin suficientes años cotizados y con ingresos reducidos.

Para 2026 no hay una cifra confirmada, pero lo previsible es que vuelvan a situarse por encima de la revalorización de las contributivas, como ya ocurrió en 2025.

A la espera de la confirmación oficial

Aunque las cuentas están prácticamente cerradas, el dato definitivo llegará el 12 de diciembre. Con esa cifra se redactará la revalorización exacta que entrará en vigor el 1 de enero. El margen de variación es muy pequeño, pero hasta que no se publique oficialmente, la subida no quedará totalmente cerrada.

En cualquier caso, la tendencia ya está marcada: las pensiones volverán a actualizarse conforme al IPC medio, garantizando que quienes dependen de ellas no pierdan capacidad de compra. Y con el valor adelantado de noviembre sobre la mesa, millones de personas pueden empezar a hacerse una idea real de cómo quedarán sus ingresos el próximo año.

¿Cuándo se cobra la pensión en diciembre?

Al margen del dato de la subida de las pensiones, muchos pensionistas quieren saber si cobrarán antes de las fiestas. Aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mantiene su calendario habitual, ingresa las pensiones entre el día 1 y el 4 de cada mes. la mayoría de los bancos vuelve a adelantar el abono para que sus clientes lo reciban unos días antes. No es una obligación, sino una práctica extendida: las entidades saben con antelación qué clientes cobran pensión y por qué importe, lo que les permite anticipar el ingreso sin esperar al pago oficial.

Para diciembre, varias entidades han confirmado ya sus fechas. Bankinter y Unicaja adelantarán el cobro al 23 de diciembre, mientras que Sabadell, Santander, Ibercaja y Laboral Kutxa lo harán el 24 de diciembre. ING y BBVA ingresarán la pensión el 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad, y Abanca la abonará el 26 de diciembre. Como siempre, quienes tengan sus pensiones domiciliadas en bancos que no aplican adelanto cobrarán en las fechas habituales marcadas por la Seguridad Social, entre el día 1 y el 4 del mes siguiente.