Hacienda, se prepara para aplicar una nueva medida de control que incrementará su capacidad de fiscalización sobre las transacciones económicas realizadas a través de medios digitales. Esta normativa afectará a todos los movimientos de pago digital que superen ciertos umbrales.

El nuevo informe mensual de movimientos

El cambio clave radica en que las entidades bancarias y las empresas dedicadas a los servicios de pago (como Bizum y otras plataformas similares) estarán obligadas a enviar mensualmente a Hacienda un informe detallado sobre sus usuarios, independientemente del importe de la transacción.

En caso de las operaciones realizadas específicamente con tarjeta de crédito, el informe no es universal, sino que se centrará en aquellos contribuyentes que cumplan con un criterio específico:

Se informará sobre aquéllos españoles que hayan realizado movimientos con tarjeta de crédito que superen los 25.000 euros anuales.

La nueva obligación entrará en vigor en 2026, lo que significa que el primer informe a presentar ante Hacienda incluirá el resumen de los movimientos del ejercicio fiscal de enero de 2026.

Alcance y objetivo de la medida

Esta medida se suma a las iniciativas de la Unión Europea para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, especialmente en el ámbito de la economía digital y los pagos instantáneos. El objetivo de la Agencia Tributaria es obtener una visión más completa y clara del flujo de dinero en la economía, detectando patrones de gasto y actividad que puedan no ser coherentes con la renta declarada por el contribuyente.

Es crucial entender que esta vigilancia se centra tanto en los agregados mensuales como en los anuales. En el caso de los pagos con tarjeta de crédito, la cuantía de 25.000 euros funciona como el umbral que dispara la obligación de la entidad financiera de notificar a Hacienda sobre la actividad total del usuario.

El contexto de los pagos digitales

El auge de plataformas como Bizum ha transformado la forma en que los ciudadanos realizan transacciones, desde dividir una cuenta hasta pagar por servicios. El crecimiento explosivo de estos pagos hacía previsible una respuesta regulatoria para asegurar la transparencia fiscal. La entrada en vigor de esta obligación en 2026 marca un hito en la fiscalización de la economía digital en España.