El sector público autonómico sigue sobredimensionado en algunas regiones mientras la deuda sigue al alza o moderándose lentamente. El inventario de entes que publica semestralmente el Ministerio de Hacienda desvela que regiones como Cataluña tiene 226 entes, consorcios y empresas públicas frente a las 53 que suma la Comunidad de Madrid.

En el caso de las empresas públicas, el País Vasco tiene 73 y Cataluña 62. Otra región con gobierno de corte nacionalista, Navarra, tiene 24, una más que Madrid -tiene dos en liquidación- pese a que cuenta con una población de menos de un millón de habitantes y Madrid tiene una población de siete millones.

Además, hay que sumar en conjunto más de 500 fundaciones públicas. A 1 de enero de 2025, la cifra total de entes autonómicos era de 1.773, con Cataluña liderando claramente este ránking con más de 330 en total.

Si se compara con el 1 de enero de 2018 la cifra se ha reducido, puesto que había 1.939 entes públicos en total. La principal reducción en estos años se ha producido sobre todo en los consorcios públicos.

En el caso de Cataluña ha reducido ligeramente en estos años el número de entes públicos, de 381 a 365, mientras que el País Vasco los ha aumentado de 148 a 155. Valencia también los ha aumentado en cuatro más y Madrid los ha rebajado de 148 a 122.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una norma para obligar a las comunidades autónomas a reducir los entes y sociedades públicas como forma de recortar gastos y afrontar la grave crisis económica que heredó en 2012. Buscaba eliminar duplicidades y organismos superfluos. Semestralmente también publicaba Hacienda un informe sobre los avances en esa reducción de los entes públicos, informes que se dejaron de publicar con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018.

A 1 de enero de 2011 las regiones tenían 2.388 entes y empresas públicas activas. Había casi 700 sociedades mercantiles y otros casi 700 consorcios. Cataluña era, de nuevo, la comunidad autónoma con más organismos públicos, 453, entre los que se contaban 96 sociedades mercantiles. Más de una década después, los gobiernos regionales han reducido la nómina de entes públicos pero de una manera insuficiente: de 2.388 a 1.773.

La consecuencia de esta amplia lista de organismos públicos es que el gasto público autonómico se dispara y, con él, la deuda. Coincide que Cataluña es la región española con más deuda, 80.000 millones de euros, y la que más gasta en consecuencia en intereses de esa deuda. Su Gobierno, ahora del socialista Salvador Illa y antes de ERC, han exigido una quita de deuda de 15.000 millones que Sánchez ha aceptado.

Cataluña tiene, por ejemplo, una empresa pública de aeropuertos que gestiona el de Andorra y el de Gerona, que el año pasado perdió dos millones de euros. Y su mastodóntica empresa de medios de comunicación públicos es otro ejemplo.

Además, las empresas públicas autonómicas -y nacionales- son señaladas habitualmente como un foco de corrupción, un lugar para que los gobiernos de turno coloquen a amigos y políticos de su partido.