Cataluña es la región española que más gastó en pagar los intereses de la deuda en 2024. La región gobernada desde agosto del año pasado por Salvador Illa (PSC-PSOE) ha tenido que pagar 1.689 millones de euros en intereses de la deuda en 2024, la factura más alta de todas las comunidades autónomas. Cada catalán ha pagado por tanto 210 euros sólo de intereses de la deuda autonómica, cifra superior a la de los valencianos (196 euros) y a la de los castellanoleoneses (190 euros), según los datos publicados por Hacienda.

Cataluña es también la región donde más han aumentado los intereses de la deuda, 271 millones, por encima de los 251 millones de la Comunidad Valenciana y los 203 millones de Andalucía, ambas gobernadas por el PP. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso aumentó su deuda en 103 millones en 2024, dejando el coste de la deuda por habitante en 172 euros.

Este incremento de la deuda de Cataluña y del resto -salvo en Navarra, que bajó en tres millones de euros- se ha producido pese a la rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y pese a la buena marcha de la economía nacional y regional.

Con este gasto sólo de los intereses de la deuda, que en el caso de Cataluña cerró 2024 con casi 90.000 millones y más de un 29% del PIB, el presidente de la Generalitat cuenta los días para que se haga efectiva la condonación de la deuda aprobada por Pedro Sánchez, que en el caso catalán reducirá el monto total de su deuda en 15.000 millones de euros.

El Gobierno aprobó en septiembre el anteproyecto de ley para condonar 83.200 millones a las comunidades autónomas, haciendo efectivo el compromiso de Sánchez con ERC para apoyar la investidura de Illa en Cataluña en agosto de 2024. Sánchez lo hizo extensible a todas las regiones que lo solicitaran, aunque las del PP han asegurado que no participarán.

A la espera de que se apruebe la medida en el trámite parlamentario, Illa aplaudió la medida aprobada en septiembre y la calificó como un «acto de justicia», asumiendo las tesis nacionalistas de que Cataluña está mal financiada. La deuda de cada catalán bajará, pero aumentará la del conjunto de los españoles ya que la Administración central asumirá esos 15.000 millones de deuda catalana -y del resto de regiones que lo soliciten-.

Por eso, urge para Illa la aprobación definitiva de esta quita de deuda, que le rebajará en 15.000 millones el principal y se ahorrará otros miles de millones en los intereses de la deuda: en total, algo más de 17.000 millones de euros de ahorro, el 5,5% de su PIB, según la AIReF.

Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, está avanzando en un nuevo sistema de financiación autonómica que mejore las condiciones de Cataluña, y en la cesión a la Generalitat de la recaudación del 100% de los impuestos nacionales. El llamado cupo catalán.

Mientras, el Gobierno de Illa se ha subido el sueldo en conjunto un 16% en 2024 sobre el Ejecutivo catalán del año anterior, liderado por Pere Aragonés, de ERC.