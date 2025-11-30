Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña desde agosto de 2024 gracias al pacto de ERC con Pedro Sánchez, cobró a razón de un sueldo anual de 140.257 euros, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Función Pública. Esta cifra es superior a la que cobró el presidente de la Generalitat en 2023, 136.842 euros, según la misma fuente.

Además, el número de consejeros del Gobierno autonómico catalán pasó a ser de 16, frente a los 14 del año anterior, que a razón de 124.390 euros cada uno eleva el coste total del Ejecutivo catalán a 2,13 millones de euros. La cifra es un 16,4% superior al sueldo conjunto del Gobierno catalán en 2023, que sumó 1,83 millones de euros.

Mientras, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, volvió a congelarse el sueldo en 2024 en 103.090 euros, prácticamente un 40% menos que el presidente catalán. Sí subió el de los nueve consejeros de su Ejecutivo en un 3% hasta situarlos en 103.080 euros anuales, prácticamente igual al sueldo de la presidenta. El coste conjunto del Gobierno madrileño es de 1,03 millones de euros, frente al millón de euros de 2023.

El sueldo de Illa, y el de su antecesor en el cargo, Pere Aragonés, que estuvo al frente de la Generalitat hasta agosto, es el más alto entre los presidentes autonómicos, mientras que Ayuso ocupa el segundo lugar a una gran distancia. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ocupa el tercer lugar, con 96.000 euros. Los máximos dirigentes de Melilla y Cantabria son los que menos cobran de España.

Además, el Gobierno de Illa también es el más numeroso, con 16 consejeros, frente a los 15 de Andalucía, que es la primera región española por número de habitantes. Canarias, Extremadura y Galicia cuentan con 12 consejerías.

La diferencia de sueldo y número de consejerías del Gobierno catalán pone de manifiesto de nuevo la diferente gestión con la Comunidad de Madrid mientras la deuda catalana crece y la madrileña se mantiene entre las más bajas de España en relación con el PIB.

Pero, mientras el Gobierno catalán aumenta el gasto pese a su deuda, ha pactado con el Ejecutivo central una condonación de la deuda, extendida después al resto de regiones que lo soliciten, que liberará a la Generalitat de un 20% de su deuda -generada por el FLA aprobado por Mariano Rajoy para dotar de liquidez a las autonomías en plena crisis económica-.

Aún más. El Gobierno ha cedido a Cataluña una suerte de cupo catalán que sacará a esta región del régimen común, lo que pondrá en peligro la financiación de los servicios públicos de otras comunidades autónomas menos ricas.

Fruto de ese acuerdo, tanto ERC como Illa han incluido una cláusula por la que Cataluña gestionará el 100% del IRPF y del IVA y dará una cuota de solidaridad para la caja común sólo en caso de que el resto de regiones no bajen los impuestos.

Es una clara referencia a Madrid, que aporta más fondos a la caja común, tiene menos deuda y supera a Cataluña en PIB. Y cobra casi un 40% más que Ayuso y casi dobla el número de consejeros del Gobierno madrileño con un millón más de población.