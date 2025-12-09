El coste laboral que soportan las empresas por hora trabajada subió un 2,1% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, más que los sueldos en ese tramo de tiempo, según reflejan los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, esta variable encadena 17 trimestres de alzas, o lo que es lo mismo, 51 meses de incrementos.

De esta forma, el coste salarial subió en esos tres meses un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, una décima menos que el coste salarial total, lo que supone que las empresas deben pagar más sin que repercuta directamente en los trabajadores.

Esto es porque la partida de otros costes aumentó un destacable 2,5% en términos interanuales, lo que impulsó al alza el índice general. Así, la gestión del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, está presionando a las empresas y aumentando sus costes sin que esto se refleje proporcionalmente en un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.

De hecho, si se excluyen pagos extraordinarios y atrasos, el coste laboral por hora trabajada aumentó realmente un 2,3% de julio a septiembre de este año. Y, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, el índice se disparó un 2,4%. En esta serie corregida, también ha subido el porcentaje durante 17 meses seguidos.

El coste laboral que sufren las empresas

Si se tiene en cuenta sólo la tasa trimestral, es decir, el cambio que ha habido en el tercer trimestre con respecto al segundo, el coste relacionado con los empleados ha aumentado el 0,4%, algo que también implica 17 trimestres de incrementos.

No obstante, si a este porcentaje se le elimina el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral se disparó un 3,4% en sólo tres meses. Esto se debe, principalmente, a una reducción del número de horas trabajadas por el periodo vacacional.

Con todo, si se compara con los costes salariales, la situación es más llamativa, pues estos se incrementaron tan sólo un 1,6% en términos intertrimestrales, mientras que los otros costes avanzaron un 8,8% y el coste laboral general, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, un notable 8,6%.

Dentro de la serie sin corregir, las actividades que registraron los mayores incrementos interanuales del coste salarial por hora en el tercer trimestre fueron las actividades administrativas y transporte y almacenamiento, ambos con un alza del 7,1%, seguido de construcción (+5,3%) e información y comunicaciones (+4,7%).

En cambio, los descensos interanuales más pronunciados se dieron en los salarios de las actividades financieras (-2,9%), de las actividades sanitarias (-1,5%) y de la Administración Pública (-1,3%).

Por su lado, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en las actividades administrativas (+6,5%), transporte y almacenamiento (+5,9%) y construcción (+5,5%).

Los mayores retrocesos del coste laboral en tasa interanual se dieron en las actividades financieras (-2,3%), la Administración Pública (-1,7%) y actividades sanitarias (-1,2%). En la hostelería, el coste salarial subió un 2,3% interanual en el tercer trimestre del año, en tanto que el coste laboral se incrementó un 2,2%.