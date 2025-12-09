Moncloa dice que Bolaños se interesó por una obra de la trama en Almería porque «pasa allí sus vacaciones»

El ministro Félix Bolaños realizó dos visitas oficiales a las obras de la línea de Alta Velocidad en la provincia de Almería, en concreto, el tramo Pulpí-Vera, investigada ahora en el marco de la conocida como trama del PSOE por el cobro de mordidas. Las visitas, que se realizaron en 2022 y 2023, llaman la atención porque Bolaños no ostenta ninguna competencia vinculada a las infraestructuras, pues es ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Moncloa lo justifica en que el ministro «tiene una vinculación desde hace tiempo con la provincia de Almería, debido a que es el territorio donde pasa sus periodos vacacionales en los meses de agosto».

La UCO apunta a esta obra, entre otras, por el cobro de mordidas de la trama liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Se licitó en junio de 2018 y se adjudicó a la UTE Ferrovial Agroman-Acciona Construcción por 121 millones. La propuesta fue la primera en valoración subjetiva y «la segunda oferta más cara entre las 14 licitadoras». Fue uno de los contratos estrella del Ministerio de Transportes. La UCO identifica en concreto un cobro de 550.000 euros repartidos entre esta licitación y la construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia.

OKDIARIO reveló que Bolaños había visitado en dos ocasiones esta obra. Su presencia le dio una especial trascendencia por parte del Gobierno. En sus visitas, el ministro destacó el apoyo económico del Ejecutivo al Corredor Mediterráneo, movilizando inversiones por encima de los 2.200 millones de euros. «Se están cumpliendo los plazos y las obras del AVE Almería van a toda velocidad», ensalzó. «Nunca se había producido una inversión tan importante como la que estamos abordando nosotros», insistió Bolaños en sus dos visitas, destacando estas obras para favorecer la «cohesión social y territorial».

Los investigadores recogen una conversación entre Koldo y Santos Cerdán en la que abordan el reparto de las comisiones, de la que se deduce que Ábalos habría recibido 550.000 euros de ésta y otra adjudicación y quedarían pendientes de abono otros 450.000 euros derivados de una obra en Logroño, una en Sevilla y otra en Tarragona.

«Los 550 son de Murcia, ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100, ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las 3 que quedan, ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70…», menciona el ex asesor del ministro.

Como también reveló OKDIARIO, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó la promoción de VPO Ripagaina 46, en Pamplona (Navarra), que fue construida por la UTE Acciona-Servinabar 2000 SL por adjudicación del Gobierno de María Chivite, e investigada también por la UCO. La promoción contó con fondos europeos gestionados por el Gobierno de Pedro Sánchez.