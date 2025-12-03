Sánchez ordena a Bolaños recuperar a Junts: ya no confía en nadie del PSOE tras quedarse sin Cerdán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez está decidido a recomponer relaciones con Junts, para poder alargar la presente legislatura y seguir al frente del Gobierno. Pero, según fuentes socialistas, Sánchez ha hecho un cambio de guion para esta nueva etapa: ya no será el PSOE o alguien en nombre del partido quien retome las negociaciones, sino un miembro del Gobierno, una persona de su estricta confianza, como es el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La estrategia, diseñada por el propio Pedro Sánchez, según fuentes socialistas, está en marcha y pasa por una primera etapa en la que el propio presidente ha admitido públicamente sus «incumplimientos» para con los partidos catalanes, al tiempo que ofrecía, como muestra de buena voluntad, medidas concretas aprobadas en el Consejo de ministros y su firme decisión a acometer promesas incumplidas, como la financiación singular para Cataluña o la publicación de las balanzas fiscales a la mayor brevedad.

Con la puesta en escena llevada a cabo por el propio Sánchez en sendas entrevistas en medios de ámbito catalán, llega la parte más compleja que pasa, según las fuentes consultadas, por la aceptación del partido de Carles Puigdemont. Estas mismas fuentes señalan que, pese a que Junts traslada que «nada ha cambiado», el presidente no lo interpreta como un «no» rotundo. De hecho, en los planes de Sánchez está retomar la interlocución en breve, aprovechando el parón parlamentario que se producirá desde la próxima semana hasta el mes de febrero.

El escollo, sin embargo, está en la selección del interlocutor, que debe ser de alto nivel, pero que no puede ser Pedro Sánchez, en tanto en cuanto no se resuelva la situación de Carles Puigdemont en los tribunales europeo y en el Constitucional español. Tras la caída de Santos Cerdán, «el único interlocutor posible sería el secretario general», opina uno de los consultados, pero añade, a renglón seguido, que ese encuentro se producirá cuando sea «institucionalmente posible» o, lo que es lo mismo, cuando Puigdemont pueda volver a España libremente, algo que está todavía por resolver en los tribunales.

Bolaños, el elegido

El elegido por Sánchez es su ministro-escudero Félix Bolaños, un interlocutor que entiende de prácticamente todos los asuntos que reivindican desde Junts, a excepción de la financiación singular que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado eludiendo hasta la fecha. El ministerio de Justicia se ve prácticamente involucrado en todos y cada uno de los proyectos de ley que pasan por la mesa del Consejo de ministros y está al tanto de plazos y legalidad.

A partir de ahora, la misión de Bolaños será desbrozar el camino y las medidas legales que pueden seguir ofreciendo a Junts como prueba de buena voluntad, para poder retomar negociaciones y apoyos puntuales. Y, por ambición que no quede, según el entorno de Sánchez, mucho más escéptico que su jefe de filas, el presidente del Gobierno no descarta que, una vez se logre retomar las relaciones que hoy siguen rotas, puedan incluso abordar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.