Los jueces se carcajean de Bolaños en su cara al defender el ministro la autonomía de la Fiscalía

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vivido este viernes un tenso encuentro con la Asociación Profesional de la Magistratura. En la clausura de su XXVII Congreso Nacional celebrado en Murcia, ninguno de los presentes pudo contener las carcajadas que les provocaron las palabras del dirigente socialista al defender la «autonomía» de la Fiscalía.

«Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía», fueron las palabras que pronunció el ministro y que, en contra de lo que esperaba, terminaron motivando la risa unánime de los magistrados presentes en el acto.

Bolaños, en un intento de estoicismo, hizo lo imposible por unos instantes por mantenerse firme en mensaje. Sin embahor, no lo consiguió, terminado por mostrar un semblante desencajado mientras negaba con la cabeza para manifestar su desagrado.

El ministro prosiguió en su defensa de la «autonomía» del Ministerio Público esgrimiendo que «por completo» es un organismo que actúa de manera independiente a los intereses del Gobierno. A las carcajadas de los jueces prosiguió Bolaños lamentando «que sonrían» porque, a su juicio, de alguna manera su actitud era significado de «poner en duda el trabajo» de la Fiscalía.

«Actúa con autonomía», prosiguió sin cambiar un ápice su discurso ni apenas inmutarse de que, todos los magistrados presentes en el acto estaban en contra de sus percepciones. Según Bolaños, esa neutralidad la están demostrado «cada día en los tribunales».

Para Bolaños, el Gobierno no ha hecho en los últimos meses otra cosa que «reforzar» el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que tenga esa «mayor autonomía». Por ejemplo, expresó el también diputado del PSOE, «desvinculando el mandato del fiscal general de las legislaturas».

Una propuesta, en la que ha incidido el ministro, que contrasta con la última condena contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de «revelación de secretos» en relación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado día 20 de noviembre, el Tribunal Supremo (TS) anunciaba en un fallo su decisión de condenar al ya ex jefe del Ministerio Público a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros. Una condena en firme que, por contra, ha dejado en evidencia la independencia con la que hasta la fecha ha venido trabajando la Fiscalía.

García Ortiz, que dimitió a los días de su cargo, compartió información secreta de un ciudadano particular, como lo es el empresario Alberto González Amador. El Supremo, que aún espera a la emisión de su sentencia, le ha condenado también a indemnizar al empresario con hasta 10.000 euros por los daños morales causados.