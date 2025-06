La ministra de Vivienda promocionó en octubre unas VPO que hizo la empresa corrupta de Cerdán

La ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, visitó el pasado octubre la promoción de VPO de Ripagaina 46 en Pamplona (Navarra) que fue construida por la UTE Acciona-Servinabar 2000 SL por adjudicación del Gobierno de María Chivite y que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Cerdán. Servinabar 2000 SL es la empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, a través del empresario Antxon Alonso.

La presencia de Isabel Rodríguez se debe a que esta promoción contó con financiación de fondos europeos Next Generation gestionados por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que relaciona directamente al Ejecutivo central con la trama conformada por dos ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el ex asesor del ex ministro de Fomento, Koldo García.

El pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno, el propio Sánchez negó que esta trama de corrupción afecte al Ejecutivo y defendió la limpieza del mismo en el Congreso de los Diputados en respuesta a la pregunta que le dirigió el presidente de Vox. Santiago Abascal le exigió que ofreciera alguna «aproximación del dinero que han robado a los españoles las distintas tramas que le rodean».

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que Sánchez es un presidente «profundamente atrapado en una trama de corrupción» y no «profundamente enamorado», como escribió en su carta de reflexión hace más de un año, ni «profundamente decepcionado», como se mostró la semana pasada tras la implicación de Cerdán.

Precisamente, a través de una escritura hallada por la UCO en el registro del domicilio de Antxon Alonso en Elorrio (Vizcaya), Santos Cerdán habría tenido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 SL, la empresa constructora beneficiada por el Gobierno navarro con contratos millonarios. Se incluyen aquí dos promociones de VPO -una de ella es la de Ripagaina 46- y la duplicación del túnel de Velate, entre otras actuaciones. Por su parte, Alonso ha emitido un comunicado en el que sostiene que «Santos Cerdán no ha sido nunca ni es socio» suyo en Servinabar 2000 SL.

Se da la circunstancia de que, como revela OKDIARIO, la ministra de Vivienda acudió el pasado octubre a la promoción de 46 casas de VPO en Ripagina (Pamplona), junto a la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, la directora general de Vivienda, Elga Molina, y el director gerente de Nasuvinsa (la empresa regional de Vivienda), Javier Burón.

Extracto del oficio con el registro de la UCO en el domicilio del ex directivo de Acciona donde se hace mención a facturas de la UTE Ripagaina VPO.

Asimismo, entre los presentes estuvo el jefe de obra de Servinabar 2000 SL, Mikel Arrarás, que se fotografió junto a la ministra socialista de Vivienda en la foto oficial del acto, como publica OKDIARIO.

Esta construcción de Ripagaina 46 es una de las siete actuaciones que el Gobierno de Navarra ha adjudicado a Servinabar 2000 SL (en UTE o en solitario) y que están bajo lupa de la Guardia Civil. En este caso, el importe de adjudicación ascendió a 7,8 millones en enero de 2023. De igual modo, una promoción de VPO anterior, en este caso, de 62 viviendas VPO en Ripagaina fue concedida por el Gobierno foral de Uxue Barkos (Geroa Bai) también a la UTE Acciona-Servinabar 2000 SL en diciembre de 2018 por importe de 6,8 millones de euros.

Registro al ex directivo de Acciona

En el registro efectuado el pasado martes 10 de junio por la UCO en el domicilio del ex directivo de Acciona Fernando Merino en Granada, la Guardia Civil halló documentación relacionada con la UTE conformada por dicha empresa y Servinabar 2000 SL. En concreto, el oficio del Instituto Armado recoge que en dicho domicilio fueron encontradas «facturas emitidas por la sociedad Servinabar durante el ejercicio 2019 a la UTE Ripagaina VPO».

En su visita a las VPO de Ripagaina 46, la ministra de Vivienda recalcó que el Gobierno de España financiaba esta promoción a través del Plan de Recuperación y puso esta actuación como «el modelo a seguir» en términos de eficiencia energética.

«Éxito de gestión»

Previamente, en su reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite, la ministra Isabel Rodríguez subrayó el «éxito de gestión» de las políticas de vivienda en esta comunidad. En este sentido, Rodríguez destacó el esfuerzo económico que se realiza en estas promociones de vivienda pública y que su protección «evita que termine en manos de unos pocos».

«Este esfuerzo tiene que servir mañana también para seguir garantizando vivienda asequible a la siguiente generación y de este modo que nuestro país pueda poner fin a uno de los grandes elementos de desigualdad que tenemos con otros países de nuestro entorno, que es nuestro menguado parque de vivienda pública. Hemos de garantizar que todos estos esfuerzos lo sean de manera permanente», enfatizó la ministra.

«Navarra me permite decirles al resto de comunidades autónomas, bajo el respeto a sus competencias, que es posible, desde la legislación de las comunidades autónomas, garantizar la perpetuidad, el mantenimiento de la vivienda pública para siempre, para que siempre siga sirviendo al interés general», concluyó.