El Gobierno confirma el adiós a las pensiones de siempre: el giro que llega en 2026 y lo cambia todo

Durante años se ha hablado de la reforma de las pensiones, ante un sistema actual que parece bastante saturado o presionado. Y aunque se pensaba que el cambio llegaría en unos cuantos años, lo cierto es que de cara al 2026, el Gobierno ya tiene pensado nuevos cambios. De hecho, a partir del próximo año la Seguridad Social va a entrar en una etapa nueva y lo hace con una pieza clave que cambia la forma en la que se calcularán las jubilaciones futuras. Y no se trata de un ajuste simbólico, sino de un modelo que deja atrás la referencia clásica de los últimos años cotizados y abre la puerta a un sistema flexible durante un tiempo, hasta que termine imponiéndose de manera definitiva.

La llamada segunda fase de la reforma diseñada por José Luis Escrivá ya estaba aprobada desde 2023, aunque muchos trabajadores no eran conscientes del impacto real que tendría. El Gobierno lo ha confirmado por fin: se acabó la pensión calculada siempre con la misma regla. A partir de 2026 empieza un periodo de convivencia entre dos fórmulas distintas, que durará casi dos décadas y que obliga a los futuros jubilados a comprender qué opción les beneficia en cada momento. Es un giro profundo que afecta a quienes están cerca de la jubilación, pero también a quienes aún ven ese momento lejos, porque condiciona su trayectoria de cotización. Todo este cambio tiene un objetivo claro, según explicó en su día el Ministerio: suavizar las diferencias entre carreras laborales irregulares, compensar años malos y evitar que dos periodos concretos arruinen la pensión de toda una vida laboral. La idea es que el cálculo refleje mejor la realidad de un mercado cambiante, aunque eso suponga romper con el esquema tradicional que se utilizaba desde hace décadas. Y, aun así, el tiempo de transición será largo, porque el modelo definitivo no llegará hasta 2044.

El Gobierno confirma el adiós a las pensiones de siempre

La reforma se recoge en el Real Decreto-ley 2/2023 y establece un sistema dual para calcular la pensión. A partir del 1 de enero de 2026, cada trabajador podrá saber si le conviene más que su pensión se calcule con los últimos 25 años cotizados o con los últimos 29, aunque en esta segunda opción se podrán excluir los 2 peores años. La Seguridad Social, de hecho, aplicará automáticamente el método más beneficioso para el jubilado.

Este modelo no se implanta de golpe. Se despliega poco a poco hasta 2038, año en el que el periodo de 29 años ya estará completamente extendido, salvo esos 2 meses excluibles. Desde ese momento y hasta 2040, quienes se retiren podrán todavía elegir entre la fórmula nueva o los 25 años tradicionales.

Un periodo de transición largo: así evoluciona la elección

Entre 2041 y 2044, la opción de los 25 años irá desapareciendo de forma gradual. Subirá seis meses por año hasta acercarse al nuevo modelo que se ha preparado y dejar de ser una alternativa real. La reforma establece que, desde 2044, ya no habrá elección posible: todas las pensiones se calcularán tomando 29 años de cotización, restando los dos peores que se puedan descartar.

El detalle técnico año a año: así es cómo se irán sumando las mejores bases

Hasta llegar a ese año 2044, la Seguridad Social irá ampliando el periodo de cálculo según una escala muy precisa. De forma resumida, esto es lo que ocurre:

2026 : se toman las mejores 302 bases de cotización de los últimos 304 meses y se divide entre 352,33.

: se toman las mejores 302 bases de cotización de los últimos 304 meses y se divide entre 352,33. 2027 : se seleccionan las mejores 304 bases de entre 308 y se divide entre 354,67.

: se seleccionan las mejores 304 bases de entre 308 y se divide entre 354,67. 2028: las mejores 306 bases de entre 312, dividido entre 357.

las mejores 306 bases de entre 312, dividido entre 357. 2029: las mejores 308 bases de entre 316, dividido entre 359,33.

las mejores 308 bases de entre 316, dividido entre 359,33. 2030: las mejores 310 bases de entre 320, dividido entre 361,67.

las mejores 310 bases de entre 320, dividido entre 361,67. 2031 : mejores 312 bases de entre 324, dividido entre 364.

: mejores 312 bases de entre 324, dividido entre 364. 2032 : mejores 314 bases de entre 328, dividido entre 366,33.

: mejores 314 bases de entre 328, dividido entre 366,33. 2033 : mejores 316 bases de entre 332, dividido entre 368,67.

: mejores 316 bases de entre 332, dividido entre 368,67. 2034 : mejores 318 bases de entre 336, dividido entre 371.

: mejores 318 bases de entre 336, dividido entre 371. 2035: mejores 320 bases de entre 340, dividido entre 373,33.

mejores 320 bases de entre 340, dividido entre 373,33. 2036 : mejores 322 bases de entre 344, dividido entre 375,67.

: mejores 322 bases de entre 344, dividido entre 375,67. 2037: mejores 324 bases de entre 348, dividido entre 375,67.

Desde ese momento, quedarán 27 años efectivos como referencia, porque se descartarán las 24 mensualidades menos favorables, lo que suaviza especialmente las carreras laborales con interrupciones, paros o salarios muy bajos en ciertos momentos.

Qué significa esto para los trabajadores

La reforma en el cálculo de las pensiones obliga a mirar la carrera laboral con más perspectiva. A partir de lo señalado, ya no basta con fijarse en los últimos años de cotización, porque el cálculo se amplía y permite compensar etapas malas. Esto favorece a quienes tuvieron altibajos, aunque también puede perjudicar a quienes mejoraron mucho su salario al final de su vida laboral y confiaban en que ese tramo determinara su pensión.

Para quienes están a menos de diez años de jubilarse, conviene revisar con calma su historial de bases y prever qué fórmula podría resultar más ventajosa. Para quienes aún tienen recorrido, la reforma pone de fondo un mensaje claro: la estabilidad laboral y la cotización sostenida serán más importantes que nunca.