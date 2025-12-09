Así es Edurne: edad, de dónde es y todo sobre su relación con De Gea

La invitada de hoy de El Hormiguero es una artista que canta y emociona a partes iguales. Edurne se ha consolidado como una de las voces más reconocidas y queridas del panorama musical español. Con una carrera que abarca televisión, música y teatro, esta polifacética cantante no solo ha conquistado al público con su talento vocal y su carisma, sino que también ha demostrado ser una persona cercana y comprometida con su profesión. Pero, ¿quién es Edurne? ¿Cómo llegó a convertirse en una de las grandes figuras del entretenimiento en España? Y, más allá de su faceta profesional, ¿cómo es su vida personal? A continuación desvelamos todo lo que necesitas saber antes de que se emita su entrevista en Antena3.

Cuántos años tiene Edurne

Edurne nació el 22 de diciembre de 1985 en Madrid. Tiene una carrera artística polivalente: empezó en la música desde niña, formando parte del grupo infantil Trastos, y más tarde participó en la cuarta edición de Operación Triunfo en 2005, quedando entre los finalistas. Tras ese impulso, lanzó su primer álbum en 2006 bajo contrato con Sony Music, iniciando una trayectoria consolidada que le ha permitido mantenerse vigente hasta la actualidad.

Además de su faceta como cantante, ha explorado el mundo de la televisión y el teatro, participando en varios formatos televisivos y espectáculos en directo, lo que ha reforzado su presencia en el panorama nacional. Su versatilidad artística y constancia la han convertido en una figura reconocida y respetada dentro del entretenimiento español.

Cuántos hijos tiene Edurne

Edurne y David de Gea son padres de una hija llamada Yanay, quien nació en 2021 y ha ocupado un lugar muy especial en la vida de ambos. La llegada de Yanay marcó un momento importante tanto personal como familiar para la cantante y el portero, consolidando su relación y aportando nuevas experiencias a su día a día. Desde entonces, Edurne ha compartido en varias ocasiones la alegría de la maternidad, mostrando cómo equilibra su carrera profesional con la vida familiar. La pequeña Yanay se ha convertido en una presencia central en su entorno, inspirando momentos de ternura y convirtiéndose en una de las principales prioridades de sus padres.

Quién es la pareja de Edurne

La pareja de Edurne es el futbolista David de Gea, portero del Manchester United y de la selección española. Llevan varios años juntos y su relación ha sido seguida de cerca por los medios, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas del panorama español.

Mucha gente se ha preguntado por la salud de Edurne, pero lo cierto es que la cantante no padeció ninguna enfermedad grave: en 2022 sufrió una fuerte afonía que le obligó a guardar reposo y cuidar su voz, afectando temporalmente su actividad profesional, pero nada más allá de eso.