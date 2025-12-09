El creador del Tetris revela en ‘El Hormiguero’ el secreto de su famoso videojuego

El Hormiguero de Antena 3 vivió una noche inolvidable este lunes al recibir a Alekséi Pázhitnov, el creador del mítico Tetris. Este ingeniero ruso de 70 años, responsable de uno de los videojuegos más jugados de la historia por millones de personas en todo el planeta, compartió con Pablo Motos los detalles sobre cómo nació su obra maestra. Esta entrevista llegó después de la charla con los actores Alejo Sauras y Salva Reina, que acudieron para promocionar la nueva temporada de la serie Atasco, que se podrá ver a partir del 22 de diciembre en la plataforma Prime Video.

En primer lugar, Motos quiso descubrir a todos los espectadores del programa que este ingeniero informático consiguió que su creación haya generado más de 5.000 millones de euros por sus ventas, pero lo cierto es que tardó diez años en poder comenzar a cobrar por ello, ya que todo ocurrió en la etapa en la que la Unión Soviética estaba activa todavía, quedándose en Gobierno ruso con las ganancias, mientras él no podía aspirar a nada más. «Yo era programador de cosas muy serias y como hobby empecé a diseñar algunos pequeños juegos. Lo hacía para pasar el rato y para mí mismo. Ni siquiera me planteé en ningún momento poderlo vender. Sin embargo, sucedió», explicaba.

Pázhitnov se ha remontado a su infancia para explicar el germen de la idea. «Jugaba a un puzle» compuesto por «formas diferentes hechas con cinco cuadrados» con las que se creaban siluetas variadas. Sin embargo, el problema era evidente: una vez «terminaba», solo quedaba «meter las piezas y no tenías nada más que hacer». Resolverlo tomaba unos «40 minutos» y el juego acababa abruptamente, dejando al jugador sin más desafíos.

Esta experiencia de niño le hizo pensar en algo más y por eso comenzó a trabajar en una «batalla contra el tiempo». Imaginó piezas cayendo sin cesar, que el jugador debía rotar y encajar para evitar el colapso. Cogió su ordenador y comenzó a programar de inmediato, aunque sin demasiados recursos.

«Lo único que tenía eran los símbolos de las figuras en la pantalla», pero aun así, le pareció adictivo. «Me hizo gracia y pensé que sería divertido poder rotarlas y colocarlas mientras caían», relató emocionado ante los espectadores de El Hormiguero.

El secreto de la adicción del Tetris

El creador del Tetris ha querido desvelar en El Hormiguero que el secreto para la adicción a su mítico videojuego es su sencilla mecánica: «Cuando pierdes, no se ve lo que has conseguido porque se te ha ido borrando, se te quedan solo los errores, por eso quieres volver a empezar de cero». Esa frustración, que resalta fallos sobre logros, genera una compulsión irresistible por mejorar la puntuación.

El Tetris, lanzado en 1984, ha trascendido generaciones y plataformas, desde consolas hasta móviles, demostrando la genialidad simple de su mecánica y continúa siendo uno de los videojuegos más populares de todo el planeta.