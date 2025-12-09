El director de OKDIARIO se ha fijado en la sentencia con la que el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, y mira, jerárquicamente, más arriba en la cadena de responsabilidades. Recuerda Eduardo Inda un célebre episodio: «No hemos olvidado esa chulería de chulo que es Pedro Sánchez cuando éste preguntó al periodista de Radio Nacional de forma inquisitorial, como si estuviera poseído, ¿de quién depende la Fiscalía?». «El pobre periodista de Radio Nacional, tembloroso, le respondió ‘del Gobierno, del Gobierno’», relata Inda.

Como subraya, «el uno y el otro tenían razón, la Fiscalía y el fiscal general dependen del Gobierno porque lo nombra el presidente del Gobierno», y explica que «es una prerrogativa constitucional que algún día, por cierto, habrá que cambiar».

En este escenario, y «teniendo en cuenta lo que dijo el presidente del Gobierno, que es, yo creo, la única verdad que ha soltado en sus 53 años de vida», deduce Inda que «si el fiscal general del Estado es un delincuente y depende del presidente, es decir, obedece ciégamente al presidente, habrá que inferir que es obvio que el presidente del Gobierno es un delinciente. Muy obvio, ¿no?».