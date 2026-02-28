Instruyeron fraudulentamente a dos manos y los dos merecen ser despojados de sus togas

El hecho de que el marido de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, tomara declaración a distintos testigos y tuviera una acción relevante en una causa que le era completamente ajena, pues es juez pero de un juzgado distinto, ha causado estupefacción en medios judiciales. La gravedad de lo ocurrido es tal que podría declararse la nulidad de las actuaciones. Cómo será la cosa que la Ley del Poder Judicial prohíbe expresamente que dos magistrados cónyuges pertenezcan a una misma Sala de Justicia, pero es que en el caso que nos ocupa la situación es peor: hubo una colegialidad no declarada, sin nombramiento ni control en la fase de instrucción en la que el marido de la instructora habría ejercido funciones jurisdiccionales sin ningún cargo que lo legitimara.

Desde luego no existen precedentes y la querella del abogado de varios familiares de las víctimas apunta a la comisión de hasta seis delitos: coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.

Los querellantes fueron testigos directos de la presencia y participación activa de Jorge Martínez Ribera durante las declaraciones celebradas los días 24 de enero y 14 de febrero de 2025 en el juzgado de Catarroja. Y OKDIARIO ha publicado los audios de los interrogatorios en los que se escucha con toda nitidez la voz de Jorge Martínez Ribera interviniendo en la declaración de un hombre cuyo padre falleció en la catástrofe.

La querella subraya que en este caso la vulneración iría más allá de lo prohibido en la Ley del Poder Judicial -que dos magistrados cónyuges pertenezcan a una misma Sala de Justicia-, sino que constituye una «inmiscuición y usurpación de funciones directa por relación matrimonial carente de toda legitimidad o justificación legal, eminentemente dolosa». Y tanto, porque la actuación de ambos constituye una falta muy grave que debería conllevar la expulsión de ambos de la carrera judicial.