Julio Iglesias, a por todas contra la Fiscalía

Han pasado semanas desde de que la Fiscalía archivó el caso de las denuncias fake contra Julio Iglesias, al que en su momento el Ministerio Público impidió personarse en la causa, evitando así que la defensa del artista estuviera presente en las declaraciones de las supuestas víctimas de agresión sexual. Desmontada la maniobra -OKDIARIO publicó los mensajes que, con fecha posterior a los hechos denunciados, las mujeres enviaron al cantante mostrándole su cariño y afecto y deseando volver a verle-, Julio Iglesias está dispuesto a que quienes mancharon su nombre paguen por lo hecho, incluyendo a los medios de comunicación que se prestaron a difundir la calumnia. Y también la Fiscalía, que en este caso ha jugado un papel obsceno.

Según ha podido saber OKDIARIO, Iglesias interpondrá una demanda contra la Fiscalía por negarle el acceso a la causa. Está dispuesto a llegar hasta el final, porque el comportamiento del Ministerio Público es inaceptable y contrario a Derecho. No sólo se le negó en un principio conocer la declaración de las demandantes, sino que el artista todavía desconoce el contenido de la denuncia, lo que le ha colocado en una insólita situación de indefensión.

Al cantante se le está vulnerando de manera flagrante un derecho constitucional. Y es que, con independencia de que la Fiscalía -vista la endeblez de la denuncia y los mensajes publicados por OKDIARIO- plegara velas y frenara en seco el ímpetu de la fiscal Marta Durántez, Julio Iglesias tiene todo el derecho a conocer el contenido de todas las actuaciones. Absolutamente todas.

La Fiscalía se está ciscando en el principio de legalidad y a Julio Iglesias se le ha acabado la paciencia. Y es que, a tenor del comportamiento del Ministerio Público, cualquiera diría que estaba confabulado con los diseñadores de la estrategia de demolición personal del cantante. El tiro les salió por la culata. Ahora están a ver cómo borran las pruebas, pero Julio Iglesias no se va a quedar cruzado de brazos.