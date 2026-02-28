PP-Vox: acuerdo o muerte

Da igual quién negocie. A los españoles que desean fervientemente el fin de Pedro Sánchez y su régimen podrido (una clara mayoría social y en aumento), les importa una higa si negocia Guardiola con su homólogo extremeño, si lo hace Miguel Tellado con Garriga o, si por el contrario, son Feijóo y Abascal los que se ponen al frente. Lo sustancial es que los españoles, en una mayoría, puedan observar que el bloque tiene capacidad de gobierno, y que los españoles entiendan que se pueden poner en sus manos. El resto es mero brindis al sol.

Esos acuerdos, en primer lugar, pasan por entenderse en comunidades autónomas y corporaciones locales y, posteriormente, en el gobierno de España, si hay suma electoral tras unas legislativas. Lo demás son cuentos esparcidos por una izquierda que teme sobremanera volver a la nada económica y social si pierde el poder de la nación. ¿Dónde abrevarán personajes como Yolanda Díaz, Ione Belarra, Marisú o Puente?

Por otro lado, resulta normal, dada su catadura, que Sánchez intente malmeter constantemente en el bloque de la derecha; es tan sinvergüenza que, después de haber pactado con herederos etarras, golpistas independentistas, y comunistas de la peor calaña, exija ahora que el PP deje a la intemperie a Vox o que las huestes de Abascal manden al carajo a los populares. ¡Ya va siendo hora de hacer política para adultos!

Vox tiene todo el derecho a estar presente en los distintos poderes para esos candidatos que han sido elegidos. Es un partido constitucionalista, sobre el que se ha vertido, eso sí, mucho detritus. Dadas las circunstancias, Pedro Sánchez, sólo puede sobrevivir si tiene éxito en su constante empeño por pudrir las relaciones entre PP y Vox. No hay nada más antidemocrático en la actual coyuntura española que no obedecer el mandato dado por los ciudadanos en las urnas. Si deciden ir por ese camino, que nadie lo dude, el marido de Begoña Gómez y hermano del presuntamente corrupto director de orquesta, estará en el poder hasta el 2050.

La derecha, en su conjunto, ya ha cometido suficientes errores que han pagado millones de contribuyentes y ciudadanos de buena fe. Y saber leer correctamente el mandato de los votantes pasa por saber quién es mayoritario y quién es minoritario en esa ecuación fácil de resolver.