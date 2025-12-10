El simple truco para que los radiadores calienten más y gasten menos: sólo necesitas 1 minuto

Llega la Navidad y la época más bonita del año también incorpora periodos de frío en los que hay que tener perfectamente climatizada la casa. Visto el aumento de los precios de la luz en España en los últimos años, es un básico de todo ciudadano seguir una serie de consejos para ahorrar en la factura de la luz a final de mes. Por ello, la OCU ha recomendado seguir una serie de pasos para poder gastar menos en caso de que sigas usando los famosos radiadores.

Ahorrar en calefacción durante este invierno será el objetivo de todo español y más después de la subida de los precios de los últimos años. El regreso del IVA del 21% a la factura de la luz ha hecho subir el coste de la electricidad en España, que el martes 9 de diciembre estaba fijado en 0,1511 €/kWh, siendo la hora más barata (0,07952 €/kWh) del día entre las 14.00 horas y las 15.00 horas y la más cara entre las 21.00 horas y las 22.00 horas de la noche, con un coste de 0,28085 €/kWh.

Según informó Idealista en un estudio, el precio de la electricidad en 2025 está de media en 72,22 euros/MWh, mientras que en 2024 la media del año fue de 63,06 euros/MWh y en 2023 fue de 62,45 euros/MWh. Con respecto al invierno pasado, la Organización de Consumidores y Usuarios aclaró en su día que cada hogar gastó en calefacción alrededor de 700 euros en el año. Este informe de la OCU cifraba en 640 euros anuales el coste de la energía de calentar una casa de 90 m2 al año en un hogar con radiadores eléctricos.

El truco para gastar menos con los radiadores

Los radiadores eléctricos son uno de los aparatos más utilizados por los españoles para calentar el hogar. Ya sea en su modalidad eléctrica, de agua, de baja temperatura o los toalleros que suelen estar en los baños. Estos radiadores también están en las casas en las que la calefacción se rige a través del gas natural. Así que la Organización de Consumidores y Usuarios ha desvelado una serie de trucos para ahorrar a la hora de calentar tu hogar con radiadores.

Uno de los consejos es purgar los radiadores y limpiarlos con un paño mojado para así eliminar toda la suciedad. La cuestión es que el polvo evita que el calor se distribuya rápidamente, por lo que siempre que suceda esto, el aparato necesitará más tiempo y energía para poder propagar la calefacción por toda la casa. Así que cuanto más limpio esté el aparato, más ahorran los consumidores que apuesten por los radiadores en casa.

La OCU también ha aconsejado no colocar ningún elemento encima de los radiadores, ya que esto impedirá que el calor salga de forma constante. La Organización de Consumidores y Usuarios también ha publicado un vídeo en el que relata los siguientes consejos para ahorrar en la calefacción con los radiadores: