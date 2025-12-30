La regla de oro de Epicteto para acabar 2025 sin ansiedad ni arrepentimientos: necesitas un cuaderno

Epicteto tiene una regla de oro que podemos aplicar en 2025 para acabar estos días sin ansiedad ni arrepentimientos, lo único que necesitas es un cuaderno. Los estoicos se han convertido en todo un ejemplo a seguir en estos días que tenemos por delante, un cambio de tendencia que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Un solo cuaderno es lo que necesitas para acabar con algunos de los problemas que, en realidad, no existen, simplemente los ponemos en nuestra mente.

Hace miles de años, los estoicos no dudaron en aplicar una filosofía de vida que les convirtió entonces en un ejemplo a seguir, pero también hoy en día en una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos ante una serie de cambios que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que hasta la fecha jamás hubiéramos tenido en consideración. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo lo que nos puede servir en estos tiempos complicados. Sin ansiedad, ni arrepentimientos se puede vivir mucho mejor.

Necesitas un cuaderno

Si te paras a pensar el tiempo que hace que no escribes en un cuaderno, quizás descubrirás que desde el instituto no has tenido ese placer oculto de escribir a mano. Nos hemos acostumbrado tanto a la escritura en el ordenador que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Por lo que, hasta el momento que puede acabar siendo lo que nos dará un poco ayuda. Escribir puede servirnos para conseguir aquello que deseamos, con un poco de ayuda de los filósofos antiguos, podríamos empezar a tener en mente algunos detalles que podemos aplicar.

Es hora de volver al pasado con una filosofía que se ha puesto de moda y no es casualidad. Puedes crear una lista de objetivos y empezar a prepararte para dar algunos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estaremos pensando lo que nos ha dado algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos hará descubrir a Epicteto. Un cambio a la hora de aplicar algunos hábitos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Acabar 2025 sin arrepentimiento es una realidad con la regla de oro de Epicteto

La filosofía de los estoicos se ha convertido en una de las más populares y famosas, gracias a una serie de elementos que se han convertido en una hoja de ruta hoy en día. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos invita a poner en práctica este tipo de reglas.

Tal y como nos explican los expertos de Diarioestoico: «La dicotomía del control, una de las herramientas utilizadas desde hace más de 2.5oo años más útil y sencillas de implementar en nuestro día a día. Aparentemente puede resultar obvia, no obstante, su aplicación no es tan fácil, y la falta de ésta es lo que ocasiona muchas veces, un sufrimiento humano innecesario, Esta herramienta nos ayuda a identificar qué es lo que depende de nosotros y qué no. Dicotomía quiere decir que hay dos respuestas posibles ante cualquier situación. Epicteto comienza Manual de vida con este principio: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. De nosotros dependen el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo, y en una palabra, cuanto es asunto nuestro. Y no dependen de nosotros el cuerpo, la hacienda, la reputación, los cargos y en una palabra, cuanto no es asunto nuestro».

Siguiendo co la misma explicación: «La cita de Epicteto puede derivar lo que algunos autores como William B.Irvine en el Arte de la Buena vida denominan la tricotomía de control, lo que sugiere la división de toda situación en tres partes. Además de tener cosas que están bajo nuestro control y cosas que no, hay una tercera posibilidad de cosas en las que tenemos un porcentaje parcial de poder. La tricotomía de control distingue lo que depende totalmente de nosotros (objetivos fijados para nosotros mismos sobre los que tenemos el poder) lo que parcialmente depende (ganar al jugar un partido de fútbol, por ejemplo) y lo que está totalmente fuera de nuestra foco de acción (que el sol salga cada mañana). Haciendo referencia a nuestro cuerpo, podemos afirmar que de nosotros depende el cuidarnos, hacer ejercicio y comer de forma saludable, pero eso no nos libra de sufrir, por ejemplo, un accidente de tráfico. La mayoría de personas se preocupan y sufren por causas que no dependen de ellas. Un claro ejemplo puede ser la opinión de los demás.¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas por el “qué dirán”? El qué dirán ha hecho mucho daño, y lo sigue haciendo. Cada vez que fijamos nuestra atención en eso, perdemos un poquito de nosotros mismos, porque estamos dejando de hacer o decir lo que realmente nos nace por la reacción de quienes nos rodean».