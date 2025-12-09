Así es el increíble anuncio de El Corte Inglés para Navidad: emoción y espectáculo a raudales

El Corte Inglés ya ha lanzado su campaña Donde vive la magia de la Navidad para celebrar estas fechas tan señaladas y en la que resalta la emoción, la espectacularidad visual, la fantasía y el compromiso social. El anuncio impacta por su diseño de producción, su ritmo y su incursión en un mundo mágico que deja con la boca abierta al espectador. Además, El Corte Inglés vuelve a impulsar la iniciativa Juguetes Solidarios, mediante la cual la compañía dona un juguete por cada artículo solidario que se adquiera, algo que también aparece en el spot. Además, recordemos que la compañía ha transformado sus tiendas en espacios experienciales que invitan a las familias a sumergirse en el universo navideño. La decoración está basada en trenes, globos aerostáticos, paisajes de ensueño, y mundos temáticos que permiten a los niños interactuar directamente con los juguetes fuera de sus cajas.

Si hay una empresa en España que se pueda asociar con la idea de Navidad tradicional y popular esa es El Corte Inglés. En su campaña para 2025, la compañía ha apostado por una campaña a lo grande y un anuncio que sorprende y fascina. Un viaje a la nostalgia que recupera el espíritu de Peter Pan o el imaginario de Roald Dahl (Charlie y la fábrica de chocolate).

El anuncio comienza en el emblemático Museo del Ferrocarril de Madrid (decorado para la ocasión de manera hermosísima) en el que se presenta a un hombre vestido con un abrigo verde que, acompañado por una niña y un hada (referencia clara a Campanilla) van recorriendo las calles de la capital repasando cada uno de los componentes físicos y ornamentales que relacionamos con la Navidad: nieve, luces, música, comida…. Y todo esto se realiza con un alarde de imaginación y de efectos visuales impecables y lujosos.

Pero el spot no se queda en una superficie decorativa. También apela a la ilusión infantil, a la nostalgia, a los cuidados familiares y a reconectar con los tuyos.

Al final, ya en una Puerta del Sol cargada de árboles decorados, nieve y luces, el protagonista se quita el abrigo verde y descubrimos que es un empleado de El Corte Inglés que te invita a su casa, al «hogar de la Navidad».

La pieza está dirigida por Ernest Desumbila, producida por SAUVAGE.TV y firmada creativamente por Havas Creative España.

Recordemos además que la campaña incorpora productos solidarios como los bolígrafos benéficos o los peluches Animaladinos, cuyos ingresos se destinan íntegramente a proyectos sociales.

En un comunicado desde El Corte Inglés aseguran que: «Esta campaña es una invitación abierta a clientes y a todos los que creen en la ilusión y en los momentos compartidos. Con la dedicación de sus empleados y la pasión por cada detalle, El Corte Inglés contribuye a que la magia siga sucediendo en estas fechas tan especiales».

La campaña se compone de diferentes piezas audiovisuales en formatos de diversa duración. Se ejecuta en televisión, medios digitales y redes sociales a nivel nacional.

Pero los clientes también pueden vivir la experiencia en persona. Un total de 66 centros se han transformado en espacios experienciales con trenes decorativos, globos aerostáticos y elementos inmersivos. En 14 tiendas emblemáticas de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, los niños pueden interactuar directamente con los juguetes, verlos fuera de sus cajas y experimentar con ellos antes de comprarlos.