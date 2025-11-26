El Corte Inglés ha anunciado este martes un cambio histórico en su máxima dirección. Cristina Álvarez será la nueva presidenta del grupo de distribución a partir del próximo 15 de enero de 2026, en sustitución de su hermana Marta Álvarez, quien ha decidido dar un paso atrás de forma «personal y voluntaria» tras seis años al frente de la compañía. El consejo de administración ha respaldado por unanimidad la propuesta, que se enmarca en un proceso definido por el grupo como «ordenado, estable y de continuidad».

El relevo confirma la voluntad de la empresa de mantener la cohesión interna y reforzar su estructura directiva sin alterar la línea estratégica que ha guiado al grupo en los últimos años. Cristina Álvarez, hasta ahora consejera, asumirá la presidencia en un escenario clave para el gigante español de la distribución, marcado por la transformación digital, la consolidación del negocio omnicanal y la búsqueda de nuevas vías de crecimiento.

Un relevo pactado

La compañía ha subrayado que el proceso de sucesión se ha llevado a cabo de manera consensuada y con total respaldo institucional. Fuentes del consejo destacan que la decisión responde a una planificación interna destinada a fortalecer la gobernanza del grupo y garantizar una transición sin sobresaltos. Al tratarse de un nombramiento promovido por la propia Marta Álvarez, la sucesión se interpreta como una continuidad del modelo de liderazgo vigente, aunque con un renovado reparto de funciones.

Cristina Álvarez llega a la presidencia con la confianza explícita del consejo y con el reto de sostener la senda de rentabilidad y modernización que la compañía ha acelerado en los últimos ejercicios. Su papel será determinante en un momento en que El Corte Inglés continúa adaptándose a la evolución del consumo, la digitalización del retail y las nuevas dinámicas competitivas del mercado español y europeo.

La transición se produce con el grupo inmerso en proyectos clave, como el refuerzo de sus divisiones de alimentación, moda y hogar; el impulso de los servicios asociados —seguros, viajes, logística—; y la integración de plataformas tecnológicas que permitan afianzar su posición en el comercio electrónico. El cambio en la presidencia no modificará esta hoja de ruta, según fuentes internas, que destacan la importancia de preservar la línea estratégica en marcha.

Marta Álvarez seguirá en El Corte Inglés

Aunque deja la presidencia, Marta Álvarez continuará formando parte del consejo de administración y de la comisión de Seguimiento. Su papel se centrará, a partir de ahora, en la dirección estratégica de Marcas Propias, Moda y Hogar, tres áreas consideradas esenciales para el posicionamiento del grupo frente a otros operadores internacionales.

Durante su mandato, Marta Álvarez lideró una etapa marcada por la consolidación financiera del grupo, la mejora de márgenes y la recuperación del impulso comercial tras la pandemia. También supervisó el avance de la estrategia omnicanal y el fortalecimiento de la oferta propia, un campo que seguirá bajo su supervisión directa.

La continuidad de Marta Álvarez dentro del órgano de gobierno se interpreta como una señal de cohesión interna y de preservación del modelo empresarial familiar, un elemento que ha caracterizado históricamente a El Corte Inglés y que representa uno de sus principales rasgos diferenciales dentro del sector.

Con la llegada de Cristina Álvarez a la presidencia, El Corte Inglés abre una nueva etapa que combina renovación y continuidad, a la espera de que la nueva dirección consolide los avances alcanzados y prepare al grupo para los desafíos de los próximos años. El relevo, cuidadosamente planificado, pretende reforzar la estabilidad de la mayor empresa de distribución española en un momento de profunda transformación para el comercio mundial.