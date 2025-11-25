Black Friday 2025 en El Corte Inglés: cuándo empieza y hasta cuándo duran las ofertas

Quedan apenas tres días para que llegue el viernes 28 de noviembre, marcado en rojo en el calendario por ser el Black Friday y seguro que te preguntas: ¿cuándo empieza en tiendas como El Corte Inglés?, ¿lo adelanta? Y lo cierto es que así es. Aunque la fecha oficial del Black Friday es la de este viernes, el último de noviembre, la cadena ya ha puesto en marcha su campaña Adelántate al Black Friday y desde el 10 de noviembre mantiene activas ofertas en miles de productos tanto en la web como en la app.

Estas promociones previas hacen que todo este mes de noviembre, El Corte Inglés haya tenido una especie de rebajas anticipadas, especialmente en categorías como moda, hogar, deportes y electrónica. De este modo si entras ya mismo en la web de El Corte Inglés verás que ya tienen descuentos del 40% en prendas de mujer, hombre e infantil, además de rebajas en electrodomésticos, tecnología o artículos para el hogar. Sólo si tienes usuario en la web o app, o si tienes tarjeta de El Corte Inglés, verás que el descuento ya aparece reflejado, pero además, si compras esta semana (y sólo hasta mañana miércoles) puedes conseguir cupones de regalo en ropa, tecnología y el resto de secciones. Veamos entonces todas las fechas del Black Friday de El Corte Inglés, cuánto dura y también como no, 10 ofertas que es mejor que no dejes escapar.

¿Cuándo empieza el Black Friday en El Corte Inglés?

El inicio oficial del Black Friday de El Corte Inglés es el viernes 28 de noviembre de 2025, tanto en tienda física como en la web y la app. Sin embargo, desde el pasado 10 de noviembre, El Corte Inglés activó su campaña previa Adelántate al Black Friday que permite comprar con descuentos especiales para muchas de sus prendas de la colección actual de invierno, como abrigos, vestidos, botas o bolsos. También en lo que respecta a moda de hombre e infantil y como no, para algunos productos de tecnología y para el hogar.

Pero no sólo eso, la compañía ha marcado también un tramo clave que empezó este pasado el domingo 23 de noviembre a las 22:00 y el miércoles 26 de noviembre, cuando los clientes pueden conseguir un 15% de regalo en ropa, zapatería y lencería para usar más adelante o del 25% en juguetes o del 30% en tecnología y electrónica . Es una forma de animar las compras previas y, al mismo tiempo, estirar la campaña más allá del propio Black Friday.

En cuanto al funcionamiento, no tiene mucha complicación: entrar, buscar productos con el mensaje especial de la campaña y comprobar que el descuento aparece durante el proceso de compra. La oferta es como decimos amplia, ya que se han lanzado rebajado más de 10.000 artículos, y va cambiando a medida que se acerca el día 28, por lo que no está de más revisarla estos días.

Las 10 mejores ofertas en El Corte Inglés del Black Friday 2025

Y si no sabes qué comprar aquí te queremos dejar con diez ofertas que seguro que te convencen. Prendas tendencia, con precios increíbles, y también otros productos que te harán pensar que este año sí que has aprovechado el Black Friday al 100% y todo, antes de que llegue el 28 de noviembre:

Abrigo de Adolfo Domínguez

Comprar grandes marcas, como Adolfo Domínguez es todo un acierto durante el Black Friday. En El Corte Inglés la firma tiene colecciones completas pero si buscas un básico a buen precio, este abrigo de punto no pasará nunca de moda. Es largo, de calidad y si bien cuesta 199 euros, por el Black Friday te costará 119 euros.

Plumífero de Bimba y Lola

Otro abrigo básico de una marca de renombre. Se dice que este va a ser un invierno muy frío así que nada como elegir ahora este abrigo de plumón, largo y de corte recto y con capucha de pelo. Un abrigo al que sacarle partido durante muchos inviernos. El precio es de 295 euros pero con su descuento del 40% sólo te costará ahora 177 euros.

Cardigan de Tommy Hilfiger

Si deseas comprar ya tus regalos de Navidad, aprovecha el Black Friday de El Corte Inglés y acierta con prendas como este cárdigan de mujer de punto con diseño de ochos de Tommy Hilfiger. Su precio es de 169,90 euros, pero con el descuento se queda por 101,94 euros.

Jersey de hombre de Adolfo Domínguez

Otro básico que puedes comprarte para aprovechar el Black Friday o por si deseas acertar con tus regalos de Navidad. Este bonito jersey de Adolfo Domínguez con estructura y rayas, lo tienes por 49 euros tras la rebaja a partir de los 89 euros que costaba originalmente.

Vaquero Calvin Klein

El Black Friday es también un buen momento para poder elegir un nuevo vaquero que poder llevar todo el año. Calvin Klein tiene modelos de calidad como este tipo skinny y que si bien cuesta 99,90 euros, puede ser tuyo antes del viernes 28 de noviembre por sólo 54,90 euros.

Iphone 16

Como es de esperar, los iPhone van a volar este Black Friday y más si El Corte Inglés los vende con ofertas como esta para el modelo 16 de 128 GB que puede ser tuyo por sólo 779 euros y sumas además cupón descuento del 8%.

Samsung Galaxy S25

Si lo prefieres tienes también los Samsung con rebaja. Uno de los modelos más deseados es el S25 con capacidad RAM de 12GB y memoria interna de 512 GB. Su precio por el Black Friday se queda en 749,90 euros.

Juego de funda nórdica algodón Yvoire Puede que desees aprovechar este Black Friday de El Corte Inglés para renovar la ropa de cama para este invierno. Y si deseas una nueva funda, nada como elegir este modelo que está arrasando. Tiene algodón de 200 hilos e incluye la funda nórdica y dos para almohadas y el precio rebajado es a partir de 35,95 euros en función de tamaño que compres. Lavadora Bosch A modo de ejemplo, queremos deciros que también los electrodomésticos están con un gran de descuento por el Black Friday de El Corte Inglés. Es el caso de esta lavadora de Bosch y carga de 10 kilos. Su precio es de 799 euros pero con su 38% de descuento se queda en 489 euros.

Lego Star Wars

Atención que el Black Friday de El Corte Inglés, no se limita a moda o tecnología, también tienes juguetes como este set de Star Wars por 44,99 euros cuando antes costaba 74,90 euros. Aprovecha porque además añade un cupón descuento del 25% para los demás juguetes que compres antes de Navidad.