Cyber Monday 2025 en España: cuándo es, qué descuentos hay en Mediamarkt

Si no has tenido suficiente con el Black Friday de ayer viernes, y cuyas ofertas todavía se darán en muchas de las tiendas, debes recordar que el Cyber Monday es la jornada de descuentos que se celebra el lunes después del Black Friday, de modo que este año cae el 1 de diciembre y si hay un Cyber Monday que destaca ese es sin duda, el de MediaMarkt.

Sabemos que en el caso del Cyber Monday, la campaña es corta ya que apenas dura 24 horas, pero siempre deja algún chollo inesperado que merece la pena revisar antes de que empiece el sprint navideño. De hecho, ya desde el fin de semana podemos comenzar a preparar nuestro carrito de la compra en la web o app de Media Markt, porque otra de las cosas que debes recordar de esta jornada es que suele darse siempre en el entorno del comercio electrónico. Es decir, que mientras el Black Friday se da en internet pero sobre todo en las tiendas físicas, en el caso del Cyber Monday, es todo lo contrario. Pero si deseas saber más, toma nota que te contamos más sobre el Cyber Monday, cómo es el de MediaMarkt y qué diferencias encontramos con respecto al Black Friday.

¿Qué es la oferta Cyber Monday?

El Cyber Monday principalmente para que un día al año podemos aprovechar mucho más nuestras compras online y sobre todo las de tecnología. De este modo, podemos decir que es el día en el que las tiendas empujan las ventas online con rebajas muy concretas, sobre todo en electrónica, y que mucha gente aprovecha para cerrar la lista de regalos antes de que suban los precios en diciembre.

Y en el caso de tiendas que cada año destacan como MediaMarkt, el enfoque es el de siempre centrándose en ofrecer el mayor número de productos con descuentos importantes, en algunos casos de más del 40%, pero este año parece que vamos a encontrar sobre todo portátiles, consolas, televisores, o electrodomésticos que suelen ser todo lo que se pide para Navidad, así que es el momento de aprovechar. Pero no sólo eso. Por lo que ya podemos ver en la web de esta tienda, el catálogo para el lunes 1 de diciembre viene cargado de rebajas en categorías como informática (monitores, convertibles, tablets, portátiles gaming), móviles y wearables (todas las generaciones de iPhone y Samsung), pequeño electrodoméstico, TV y audio, marcas conocidas y algunas más de nicho. Y sí, las devoluciones funcionan igual que el resto del año: 30 días, sin líos mientras se cumplan las condiciones habituales.

¿Cuántos días dura Cyber Monday?

Sobre el papel, el Cyber Monday dura un día, y este año es el 1 de diciembre. Pero todos sabemos que no es tan simple. Las tiendas llevan un tiempo alargando campañas porque la gente ya no compra solo en una ventana de 24 horas. MediaMarkt suele hacerlo: no mezcla sus ofertas con las del Black Friday, pero sí deja ver parte de lo que viene antes del lunes.

Por eso, aunque el Cyber Monday es ese lunes, en realidad muchos compradores empiezan a mirar desde este fin de semana. El grueso de ofertas se libera el día 1, pero una parte del catálogo se puede ojear desde ya mismo, sobre todo si uno quiere asegurarse de que un producto no se agote antes.

Las categorías estrella vuelven a ser las de siempre como ya mencionamos: informática, smartphones, wearables, TV, audio, electrodomésticos grandes, pequeños electrodomésticos y gaming. Al final, el lunes suele funcionar como el cierre de las ofertas tecnológicas antes de Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre Black Friday y Cyber Monday?

Son dos campañas que se parecen, sí, pero no son lo mismo. El Black Friday es más grande, abarca todo tipo de productos y mezcla tanto lo físico como lo online. De hecho, muchas tiendas empiezan días antes y alargan hasta después del fin de semana.

El Cyber Monday es más directo y con un objetivo muy claro: rebajas online centradas en tecnología. Así si te interesa cambiar el móvil, la tele, el portátil o renovar electrodomésticos, este día es más específico que el Black Friday, que tiende a ser una especie de cajón de sastre.

MediaMarkt, además, diferencia bien ambas campañas: lo del Black Friday se queda en su semana, y el Cyber Monday arranca el lunes con su propia selección. Por eso mucha gente espera a ese día para comparar, porque lo que no bajó el viernes, a veces baja el lunes. Y es que como suele ocurrir, tras el Black Friday muchos esperan que el Cyber Monday tenga descuentos todavía mayores, o tal vez, eso que ya estaba rebajado pero no se ha vendido, sea ahora sí todo un chollo que no podemos dejar escapar. Conviene entonces estar atento, vigilar bien la web de MediaMarkt este fin de semana, guardar lo que deseamos y comprobar a qué precio se ha rebajado cuando llegue el lunes.