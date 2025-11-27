A qué hora empieza el Black Friday en Mango, Parfois, Lefties

El calendario marca que el Black Friday es mañana, pero a estas alturas ya nadie se guía únicamente por la fecha oficial. La campaña se ha ido adelantando tanto en los últimos años que el día previo se ha convertido casi en el verdadero arranque, sobre todo en moda. Lo que muchas personas hacen desde hoy mismo es entrar en la app de su marca favorita, revisar su lista de guardados y esperar esa notificación en la que se indique que las rebajas ya han comenzado. Y este 27 de noviembre está siendo justo eso: un día en el que los descuentos empiezan a activarse por franjas horarias, según la estrategia de cada firma. Veamos entonces cuándo empieza el Black Friday de tiendas como Mango, Lefties o Parfois y mucho más.

Las marcas que quieren ganar la primera oleada de ventas así que ya no esperan al viernes. La competencia es enorme, las tallas vuelan y las compras impulsivas se producen en cuanto vemos un porcentaje atractivo justo en la prenda que tenía en mente. Por eso Mango ha decidido adelantarse más que nunca, Parfois ya activó su campaña ayer noche y Lefties prepara un lanzamiento escalonado que depende directamente del formato digital. Todo este juego de horas, apps y plataformas hace que hoy, más que nunca, los minutos importen. Así que este jueves ya no se vive como una antesala, sino como un día de pleno movimiento, casi como una jornada fuerte de rebajas. Por ello, no se trata sólo de saber qué tienda tiene mejores descuentos, sino cuándo empiezan exactamente, porque quienes llegan primero se llevan la talla, el color y el precio más ventajoso. Con ese escenario sobre la mesa, esto es lo que ya está activo del Black Friday, y lo que se activa hoy, en las principales tiendas.

A esta hora empieza hoy el Black Friday en estas tiendas

De la primera tienda que os queremos hablar es de Mango que no ha querido esperar y ha tomado la delantera de una forma bastante contundente. Su Black Friday ayer miércoles 26 de noviembre y estará activo hasta el 30, estirando la campaña durante cinco días completos. No lo ha hecho sólo con una selección discreta, sino con rebajas de hasta el 50% en una gran parte del catálogo: ropa de mujer, hombre, infantil, accesorios e incluso algunos artículos para el hogar. Lo más llamativo es que todo ha salido al mismo tiempo en app y web, lo que deja claro que la estrategia pasa por colocarse antes que la competencia directa. En cuanto a las tiendas físicas, sí que habrá que esperar a mañana viernes 28 de noviembre.

El caso de Parfois es distinto, pero igual de adelantado. La marca portuguesa abrió su Black Friday el 26 de noviembre a las 22:00 horas, pero sólo en la app. La web se actualiza más tarde, lo que ha hecho de esa ventana nocturna en un acceso preferente para quienes usan la aplicación. Así, seguramente que más de uno ya se habrá llevado la sorpresa y al entrar en la aplicación habrá visto que hay descuentos de hasta el 50% que hoy 27 siguen activos. Es una estrategia bastante habitual en firmas que quieren premiar el uso de su plataforma móvil, porque saben que ahí se concentran las compras más rápidas y más impulsivas. En cuanto a la web, comenzarán hoy mismo y mañana viernes, ya en las tiendas físicas.

Lefties, en cambio, mantiene el patrón que hemos visto otros años en varias marcas de Inditex. No ha activado descuentos por la mañana, pero sí ha confirmado los horarios clave para hoy. Su Black Friday empieza este jueves 27 de noviembre a las 19:00 en la app y a las 20:00 en la web. Es un clásico: quienes usan la app tienen una hora de ventaja para asegurarse tallas antes de que la web reciba todo el tráfico masivo. Aunque las tiendas físicas se activarán el viernes, muchos ya habrán hecho sus compras hoy mismo, y vía online. Por experiencia, suele haber mucha gente actualizando la app unos minutos antes, así que los primeros diez minutos son decisivos.

Estos son los horarios de tres de las principales firmas o tiendas que ya han comenzado su Black Friday o ya están a punto, pero ¿qué ocurre con el resto? Aquí te dejamos un listado con las otras muchas firmas y el patrón que siguen para este año: