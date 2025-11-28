Horario de centros comerciales y tiendas este Black Friday 2025: Zara, Decathlon, El Corte Inglés…

Si estabas esperando al Black Friday para poder hacer tus compras de Navidad, o cualquier cosa que necesites, ya debes saber que por fin ha llegado el gran día. Hoy viernes 28 de noviembre las tiendas y centros comerciales abrirán sus puertas con carteles en los que veremos como se promociona una jornada especial de descuentos, haciendo hincapié sobre todo en lo que es la moda. Y si bien sabemos que las principales firmas, como las de Inditex ya comenzaron su Black Friday ayer jueves en sus respectivas aplicaciones y web, es importante saber hoy cuál es el horario de los centros comerciales y tiendas en el día de hoy y de este modo, que no perdamos ocasión de aprovechar bien la jornada.

A estas alturas, la mayoría de compradores ya sabe que este viernes no es sólo un día de rebajas especial, sino que también marca el comienzo de la campaña de Navidad, de modo que junto a las luces y decoraciones que vamos a encontrar ya en las tiendas y centros comerciales, también estos van a vivir un viernes, y un fin de semana, de lo más especial gracias al Black Friday. Es de esperar que el comercio viva unos días intensos, con grandes aglomeraciones de gente pero de alguna manera, y si te organizas bien, puedes aprovechar para hacer tus compras sin que te encuentres con ese gentío que a nadie le gusta y además, sin que acabes volviendo a casa con las manos vacías. La recomendación primordial es no esperar al último minuto para salir a hacer las compras, pero además será bueno conocer el horario de centros comerciales y tiendas por este Black Friday.

Horario de los centros comerciales en el Black Friday 2025

Comenzamos viendo qué pasa con los centros comerciales, y lo cierto es que aunque podamos pensar que van a tener horarios especiales por el Black Friday, lo cierto es que no va a ser así o al menos no se espera que la gran mayoría abran antes de lo previsto, o cierren más tarde. De este modo, abrirán en su horario habitual, que en la mayoría de casos se mueve entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Eso sí, conviene revisar la web del centro concreto antes de ir, porque algunas comunidades ajustan horarios por normativa local o por la coincidencia con días de apertura autorizada. Y no olvides además que los domingos muchos centros comerciales abren cuando llega por fin, la época navideña de modo que además de hoy viernes y mañana sábado, es de esperar que las tiendas de los grandes centros comerciales abran también el domingo (aunque algunas con horarios especiales como por ejemplo, apertura a partir de las 12:00 horas).

Horario de El Corte Inglés

Si miramos tiendas en concreto, podemos decir que El Corte Inglés repetirá el esquema que suele usar en estas fechas. Las tiendas abrirán de 10:00 a 22:00 horas, tanto el propio viernes como el fin de semana. En algunos centros podría variar ligeramente por regulación autonómica, pero no se esperan novedades llamativas. Conviene ir temprano, aunque si deseas comprar ya productos con rebaja, que sepas que tienes ya en la app y web muchos descuentos.

Horario de Zara

El gigante de Inditex estrenó el Black Friday ayer jueves tanto en la aplicación como en la web, pero si has esperado a hoy viernes, ya puedes comprar también con descuentos en sus tiendas físicas, cuyos horarios serán los de siempre en torno a las 10:00 horas, con cierre previsto entre 21:00 y 22:00 horas, según centro y ciudad. Es el mismo esquema de los últimos años, y no parece que vaya a cambiar para este Black Friday 2025.

Horario de Decathlon

Decathlon tampoco toca horarios. Sus tiendas funcionarán con normalidad, generalmente entre 10:00 y 21:00–22:00 horas, dependiendo de la zona. La web, como siempre, tiene las ofertas activas durante todo el día, y es donde suelen aparecer primero los productos que se agotan en cuestión de horas (especialmente electrónica deportiva y material de entrenamiento).

Horario de Carrefour

Es una de las grandes superficies donde más movimiento se espera, sobre todo por tecnología y pequeños electrodomésticos así que conviene saber su horario, aunque lo cierto es que se espera que sea el de siempre, que por otro lado, es bastante amplio:

Hipermercados: de 9:00 a 22:00 horas el viernes y el sábado.

de 9:00 a 22:00 horas el viernes y el sábado. Domingo: la mayoría abrirá de 10:00 a 22:00 horas, siempre que la localidad esté en día autorizado.

Horario de Ikea

Ikea sigue apostando por su enfoque Green Friday. Nada de grandes descuentos, pero sí condiciones más ventajosas en su servicio de recompra de muebles. En cuanto al horario, se mantiene como siempre: de 10:00 a 22:00 horas en la mayoría de tiendas. No habrá entonces cambios por el Black Friday.

En resúmen podemos decir que a pesar de ser una jornada especial, todas las tiendas mantendrán su horario de apertura y cierre en este Black Friday. Conviene eso sí, organizarse bien acudiendo a horas de menos afluencia como a primera hora o a eso de las 14:00 o 15:00 horas cuando la mayoría está comiendo y como no, llevar una lista de artículos que queremos comprar o tenerlos guardado en la app correspondiente para saber cuáles son y no quedarnos sin ellos.