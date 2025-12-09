Los expertos en energía lo confirman: este electrodoméstico va a desaparecer en 2026 y no estamos preparados

En un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes, todo apunta a que el próximo año 2026 nos despediremos definitivamente de un electrodoméstico que hasta ahora consideramos indispensable en la cocina: el microondas. La idea puede parecer sorprendente, e incluso absurda, teniendo en cuenta el papel tan importante que cumple este aparato en cocinas de todo el mundo.

Sin embargo, los expertos lanzan una advertencia muy clara: hay señales muy claras que indican que el microondas está a punto de desaparecer para siempre: cambios en los hábitos alimentarios y en el diseño de cocinas, nuevas tecnologías de cocción y creciente preocupación por la eficiencia energética.

El adiós definitivo a este electrodoméstico

Uno de los argumentos que sostienen los expertos es que el microondas no es tan eficiente como se pensaba. Aunque calienta los alimentos en segundos, el proceso interno de generación y distribución implica un gasto energético mucho mayor al que ofrecen las tecnologías emergentes.

Por otro lado, al microondas no calienta los alimentos de forma homogénea, ya que su tecnología actúa agitando las moléculas de agua en puntos específicos, generando las conocidas «zonas frías». Además, este electrodoméstico suele alterar la textura de los alimentos: los panes y masas se reblandecen, las carnes se vuelven gomosas y los fritos pierden su textura crujiente.

A esto hay que sumar que el microondas no es apto para todos los tipos de recetas. Aunque funciona muy bien para recalentar, descongelar o cocinar determinados alimentos, se queda corto para aquellos platos que requieren una cocción uniforme o un toque durado. Esta falta de versatilidad resulta más evidente frente a electrodomésticos modernos como las freidoras de aire, los hornos de convección inteligentes o las placas de inducción ultrarrápidas.

Asimismo, el microondas ocupa un espacio considerable en la encimera, lo que puede suponer un verdadero problema en cocinas pequeñas o de estilo minimalista. Finalmente, los expertos apuntan hacia una auténtica revolución alimentaria, caracteriza por la búsqueda de alimentos más saludables, naturales y de mejor calidad. Teniendo esto en cuenta, los consumidores priorizan aquellos métodos de cocción que preserven los nutrientes, mantengan tanto el sabor como la textura originales y reduzcan la alteración molecular que provoca el calentamiento en el microondas.

Nuevas tecnologías de cocina

El punto que más peso tiene es el ascenso imparable de los electrodomésticos inteligentes. Esta tendencia, unida a la creciente demanda de eficiencia energética y calidad culinaria, está configurando un escenario en el que el microondas simplemente no puede competir.

Horno de convección inteligente. Estos hornos de nueva generación permiten calentar, tostar, dorar y cocinar de manera uniforme gracias a la circulación constante de aire caliente en su interior. Son más eficientes que los hornos convencionales y, a diferencia del microondas, garantizan resultados homogéneos, sin puntos fríos ni texturas alteradas. Además, incorporan programas automáticos, sensores de humedad y conectividad con aplicaciones móviles que optimizan cada receta.

Freidoras de aire multifunción. Lo que empezó como un electrodoméstico para freír con poco aceite se ha convertido en uno de los aparatos más multifuncionales del mercado. Las freidoras de aire modernas pueden hornear, asar, gratinar, calentar y descongelar, con una eficiencia energética muy superior a la del microondas.

Placas de inducción ultrarrápidas. El avance en la tecnología de inducción ha sido tan grande que las nuevas placas alcanzan altas temperaturas en apenas unos segundos. Esto permite calentar líquidos, recalentar platos preparados o incluso cocinar de forma exprés casi con la misma rapidez que el microondas, pero con un control de temperatura mucho más preciso.

Robots de cocina inteligentes. Estos robots no sólo pican, mezclan o baten: también cocinan, calientan y regeneran alimentos, integrando funciones que antes requerían varios electrodomésticos, incluido el microondas. Un solo aparato es capaz de cubrir prácticamente todas las necesidades del día a día, desde calentar leche hasta elaborar recetas desde cero.

Las cocinas del futuro serán espacios completamente transformados por la tecnología, la sostenibilidad y el diseño inteligente. Uno de los cambios más visibles será la integración total de los electrodomésticos; dejarán de ser elementos aislados para funcionar como un ecosistema conectado. Neveras inteligentes que analizan la frescura de los alimentos, placas de inducción que ajustan automáticamente la potencia según el tipo de receta, hornos que se limpian solos y robots de cocina que se encargan de todo el proceso culinario serán los protagonistas del futuro.

El diseño también jugará un papel clave. Las cocinas tenderán a ser minimalistas y modulares, con superficies continuas, materiales antibacterianos y electrodomésticos ocultos dentro de muebles inteligentes que se despliegan solo cuando es necesario. Las líneas rectas y los tonos neutros se combinarán con iluminación LED adaptable para crear ambientes personalizados, desde modo gourmet hasta modo relax.

La idea es optimizar cada centímetro, eliminando el desorden y permitiendo que un mismo espacio cumpla varias funciones. La sostenibilidad será otro pilar central. Las cocinas del futuro incorporarán sistemas de reciclaje automatizado, dispositivos para reducir el desperdicio alimentario y electrodomésticos con consumos mínimos gracias a la inteligencia artificial.