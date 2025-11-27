¿A qué hora empieza el Black Friday en Zara? Horario de los descuentos en APP y Web

Ha llegado el gran día. Puede que pienses que como mañana viernes es 28 de noviembre, el Black Friday se celebrará por fin, pero si tienes pensado comprar en tiendas como Zara, debes saber que la firma de Inditex, al igual que las otras que pertenecen al grupo, comienzan este día de rebajas un poco antes de lo esperado. De hecho, ya hace años que el Black Friday de Zara comienza un día antes, pero ¿A qué hora exactamente?. Si este año deseas poder hacerte con todo aquello que has visto estas semanas y no quedarte sin nada, toma nota porque te desvelamos cuál es horario de los descuentos del Black Friday de Zara en app y web.

Las ganas de querer adelantarse aunque sea unos minutos al resto de compradores es completamente lógico. La experiencia de otros años demuestra que lo más deseado como abrigos, jerséis o vestidos para celebrar el fin de año, vuela en cuestión de minutos. Por eso muchos ya tienen la app preparada, tarjetas guardadas y la lista de favoritos revisada para que nada se escape en el momento en que Zara pulse el botón de activar los descuentos. Y aunque cada temporada genera la misma duda, la realidad es que Zara lleva tiempo repitiendo la misma estructura: primero lanza los descuentos en la APP, luego los activa en la web, y finalmente abre la puerta a las tiendas físicas en la mañana del viernes. Esa dinámica se ha convertido casi en tradición, así que todo apunta a que 2025 seguirá el mismo patrón aunque para tener éxito con nuestras compras, conviene tener claros todos los horarios.

¿A qué hora empiezan las rebajas del Black Friday en la APP de Zara?

Si hay algo que los compradores fieles saben, es que la APP de Zara siempre va primero. Desde hace varias ediciones del Black Friday, la marca activa sus descuentos la noche previa al día oficial, y lo hace antes que en la web, en la aplicación móvil. De este modo, dan prioridad a que se utilice la aplicación o a que todo el mundo que quiera asegurarse sus compras en Zara la tenga instalada.

Y en cuanto a horarios, si seguimos la dinámica habitual de los últimos años, Zara suele lanzar los descuentos a última hora de la tarde o a primera hora de la noche de hoy jueves, y siempre con una hora de ventaja respecto a la web. En este 2025 el horario parece que será el mismo que el año pasado, es decir, a partir de las 20:00 horas. Esto permite que los usuarios de la app accedan antes a las prendas más buscadas, que son precisamente las que primero se agotan. Por eso tantos compradores recomiendan tener la sesión iniciada, revisar la lista de favoritos y asegurarse de que la app está actualizada, porque cuando Zara activa el Black Friday todo va muy rápido.

Horario de las ofertas del Black Friday en la web de Zara

Quedan entonces todavía unas horas para que arranque el Black Friday de Zara en la app, pero¿y en la web? Pues si hemos dicho que suele ser una hora más tarde, ya podemos tomar nota porque será hoy mismo a partir de las 21:00 horas. Este desfase entre app y web no es casual. Zara lo utiliza para repartir el volumen de compradores y evitar que todo el tráfico llegue al mismo tiempo. Para los clientes, la clave está clara: si quieres garantizarte lo que llevas semanas vigilando, la web es una buena opción, pero la app suele ir por delante. Aun así, quienes prefieran comprar desde ordenador tendrán igualmente acceso a todo el catálogo rebajado antes de la medianoche del viernes.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday 2025 en las tiendas de Zara

Y por último, una vez que la app y la web ya han comenzando con sus descuentos, llega el turno de las tiendas físicas. Aquí no hay sorpresas: Zara mantiene sus horarios habituales de apertura durante el viernes de Black Friday, y es en ese momento cuando los descuentos se aplican también en tienda.

Esto significa que las ofertas del Black Friday de Zara en tiendas, comenzará mañana viernes cuando cada establecimiento suba la persiana, siguiendo el horario comercial oficial de cada ciudad o centro comercial. La marca no adelanta rebajas en tienda el jueves, por lo que todo el impulso previo del Black Friday se concentra únicamente en los canales digitales.

Para muchos compradores, esta diferencia es clave: quienes prefieren probarse prendas, ver calidades o buscar tallas específicas suelen esperar al viernes por la mañana. Eso sí, conviene recordar que en tienda física no siempre hay el mismo stock que online, por lo que algunas prendas que vuelan en la app pueden no estar disponibles después. En cualquier caso, la jornada del Black Friday en tienda suele ser una de las más concurridas del año y aunque sea una vez, es toda una experiencia vivirla en vivo y en directo.