Cómo encontrar las mejores ofertas en el Black Friday 2025: los mejores trucos

En España, el Black Friday se ha convertido en una cita clave con descuentos en miles de productos, lo que muchos aprovechan para adelantar sus compras navideñas. En 2025, el Black Friday será el 28 de noviembre, seguido del Cyber Monday el 1 de diciembre. A ello se suma una tendencia cada vez más extendida: adelantar descuentos durante la semana previa, del 22 al 28 de noviembre. Además, muchas marcas prolongarán las promociones durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, e incluso ofrecerán rebajas adicionales en la Cyber Week, del 1 al 8 de diciembre.

Para comprar con cabeza, lo primero es comparar precios previos mediante herramientas que muestran el historial, evitando así caer en falsos descuentos. También conviene hacer una lista de necesidades reales y fijar un presupuesto para no gastar de más. Asimismo, activar alertas y aprovechar programas de fidelidad, como Amazon Prime o apps de tiendas, permite acceder antes a determinadas ofertas. Finalmente, es importante revisar bien las condiciones de cada compra, especialmente en lo que respecta a las devoluciones y garantías, y proteger siempre los datos personales utilizando webs fiables y métodos de pago seguros.

¿Qué ofertas hay en el Black Friday?

En electrónica, suelen aparecer rebajas destacadas en televisores, ordenadores portátiles, tablets, auriculares inalámbricos, móviles de gama media y alta, e incluso consolas y videojuegos. Grandes plataformas como Amazon, PcComponentes, MediaMarkt o El Corte Inglés compiten con precios muy reducidos, lanzando ofertas flash que cambian cada pocas horas. También destacan las promociones en electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, aspiradores robot, microondas) donde los descuentos pueden superar el 30%.

El sector de la moda es otro de los protagonistas del «Viernes Negro.» Firmas como Zara, Mango, Stradivarius, Nike o Adidas aplican descuentos tanto en prendas de temporada como en colecciones previas. Calzado, ropa deportiva, complementos y bolsos suelen tener rebajas muy atractivas. En perfumería y cosmética, cadenas como Sephora, Druni o Primor lanzan promociones del 20% al 50% en marcas de alta gama, además de packs especiales.

El ámbito del hogar tampoco se queda atrás: muebles, decoración, menaje de cocina, colchones y productos de iluminación suelen tener descuentos muy interesantes. Las agencias de viajes y aerolíneas también aprovechan la fecha para sacar promociones en vuelos, hoteles, escapadas y alquiler de coches.

Cómo enterarte de las mejores ofertas del Black Friday

Para encontrar las mejores ofertas del Black Friday, conviene suscribirse a boletines y notificaciones de las tiendas en las que te interesa comprar. Plataformas como Amazon, PcComponentes, Worten o Zara envían correos con ofertas exclusivas y acceso anticipado para usuarios registrados. Del mismo modo, activar alertas en aplicaciones como Chollómetro, Idealo o Keepa permite seguir la evolución de precios y recibir avisos cuando un producto baja realmente de precio, evitando los típicos «descuentos inflados».

Las redes sociales también son grandes aliadas: muchas marcas anuncian promociones en Instagram, TikTok o X (Twitter), y los influencers suelen compartir códigos exclusivos. También es recomendable instalar las aplicaciones oficiales de las tiendas, ya que algunos descuentos sólo se activan en versión móvil. Por último, conviene revisar las condiciones de devolución, envío y garantía.

Dónde están los mejores descuentos del Black Friday

Los mejores descuentos del Black Friday se encuentran en varias categorías clave. En tecnología, destacan plataformas como Amazon, PcComponentes y MediaMarkt, con ofertas en móviles, portátiles, televisores y electrodomésticos. En moda, cadenas como Zara, Stradivarius, Nike o Adidas lanzan rebajas en ropa, calzado y complementos. El sector de belleza y cosmética también se suma: Sephora, Primor o Druni ofrecen descuentos en perfumes, maquillaje y productos de cuidado de la piel.

Para el hogar, tiendas de mobiliario, menaje o decoración (como IKEA o El Corte Inglés)bajan sus precios en colchones, muebles y utensilios de cocina. Finalmente, aerolíneas y hoteles publican promociones, mientras que plataformas de streaming, formación online y software ofrecen suscripciones con importantes descuentos.

Qué tiendas participan en el Black Friday

El Corte Inglés, MediaMarkt, Fnac, Powerplanet o Dyson han puesto en marcha rebajas anticipadas que abarcan electrónica, electrodomésticos, informática, movilidad urbana, pequeños gadgets y productos para el hogar. Amazon también ha adelantando parte de su campaña desde mediados de noviembre, lo que amplía la ventana temporal para encontrar las mejores ofertas sin la presión del «Viernes Negro». Por su parte, MediaMarkt mantiene sus «Semanas Black».

Cómo saber si las ofertas del Black Friday son buenas

Para saber si una oferta del Black Friday es realmente buena, lo más importante es comprobar el precio histórico del producto. Muchas tiendas suben el precio días antes para simular un descuento mayor, por lo que conviene utilizar herramientas que muestran la evolución del precio, como Keepa para Amazon.

También es fundamental revisar las condiciones de devolución, garantía y envío: una rebaja significativa puede no compensar si luego el producto no se puede devolver fácilmente o si los gastos de envío son muy caros. Además, ayuda tener una lista clara de necesidades reales para evitar compras impulsivas.