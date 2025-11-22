Cuándo es el Black Friday 2025 en Zalando y hasta qué día hay ofertas

Un año más, el Black Friday es el evento de compras más esperado del año y, como ya es tradición, Zalando ha dado el pistoletazo de salida con su Black Friday Week a través de Privé by Zalando, su plataforma de ventas privadas con descuentos que alcanzan hasta el 75 %. Esta campaña, que ya está en marcha, permite acceder a rebajas muy agresivas simplemente registrándose de forma gratuita y consultando las ofertas que se renuevan varias veces al día en franjas horarias establecidas.

Mientras tanto, el Black Friday oficial, que este 2025 se celebrará el próximo 28 de noviembre, promete descuentos aún más agresivos, especialmente en marcas de renombre internacional. Zalando ya ha adelantado que la fecha traerá oportunidades inmejorables en moda, calzado, artículos de belleza, accesorios y decoración del hogar, además de promociones especiales tanto durante el fin de semana posterior como en el Cyber Monday.

Black Friday 2025 en Zalando

La categoría de moda y calzado vuelve a ser una de las más deseadas por los usuarios, y no es para menos: Zalando está ofreciendo descuentos muy interesantes en artículos de marcas que rara vez aplican rebajas significativas. Las ofertas abarcan desde calcetines, sudaderas y camisetas básicas hasta zapatillas icónicas como las Air Force 1 de Nike o las clásicas Adidas Samba OG. También destacan artículos de cosmética, cuidado facial y sets de belleza, perfectos para quienes desean adelantar sus compras navideñas o hacerse con productos de renombre a precios muy por debajo de lo habitual.

Entre las mejores oportunidades ya disponibles se encuentran opciones como calcetines de Adidas Originals con descuentos del 31 %, serums de The Ordinary con rebajas del 25 %, zapatillas Nike Air Force con reducciones del 15 % al 20 %, y sets de maquillaje de KIKO Milano con descuentos que alcanzan el 35 %. También sobresalen las ofertas en ropa interior de marca como Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Jack & Jones, con descuentos entre el 20 % y el 25 %.

Consejos prácticos

Toma nota de los mejores consejos para aprovechar al máximo las ofertas:

Regístrate en Privé by Zalando. Es gratuito y da acceso anticipado a miles de productos con descuentos muy superiores a los del día oficial.

Consulta los precios tanto originales como rebajados. Zalando los muestra y sirven para saber exactamente si la oferta es realmente buena.

Guarda tus favoritos. El sistema te avisará si baja su precio o se vuelve a poner en stock.

Piensa en regalos de Navidad. Los mejores precios suelen aparecer en Black Friday y no necesariamente volverán en diciembre.

Marcas con descuentos

Zalando tiene un gran un catálogo que incluye desde firmas deportivas mundialmente conocidas hasta marcas de lujo, streetwear, moda urbana, belleza y accesorios. En este Black Friday es posible encontrar descuentos en marcas como: Adidas, Adidas Originals, Agent Provocateur, Alpha Industries, Armani Beauty, ASICS, Belstaff, Bench, Billabong, Burberry, Burton, Calvin Klein, Calvin Klein Underwear, Camper, Casio, Champion, Chiara Ferragni, Clinique, Converse, Crocs, Desigual, Diesel, Dr. Martens, El Naturalista, Franklin & Marshall, Fred Perry, Gucci, Guess, Hollister, Jack & Jones, Jimmy Choo, Jordan, Karl Lagerfeld, KÉRASTASE, KIKO Milano, Lancôme, Levis, Makeup Revolution, Mango, Michael Kors, MICHAEL Michael Kors, MUNICH, New Era, Nike, Nike Performance, Nike Sportswear, Pier One, Scalpers, Siksilk, Sol de Janeiro, Tezenis, The North Face, The Ordinary, Tous, UGG y Vans.

«Llega el Black Friday y los superdescuentos. Te hemos preparado todo lo que quieres y más. Descubre grandes descuentos sobre el precio de venta. ¡Aprovecha ahora! Este evento global es uno de los días más esperados por los amantes de las mejores marcas mundiales. Desde básicos esenciales hasta prendas de gama alta, este día es una oportunidad imperdible para renovar tu guardarropa sin afectar demasiado tu presupuesto. Ésta es una excelente oportunidad para adelantarse a las compras navideñas. Aprovéchala y completa tu look con las prendas que siempre has querido. Lo más inteligente cuando llegan estas fechas es aprovechar todas las ofertas en un mismo lugar y nuestra página es ese lugar. Este Black Friday será inolvidable. Pásate por nuestra sección y descubre descuentos reales», detalla Zalando.

Las mejores rebajas

Durante el Black Friday de Zalando, los polos básicos de manga corta en tonos neutros presentan descuentos importantes, pasando de alrededor de 90 € a 35 €, combinando comodidad y versatilidad para diferentes estilos. Las camisetas de algodón con estampados gráficos también están a la venta por 5 €, en lugar de los 18 € originales.

El calzado incluye opciones muy variadas. Zapatillas deportivas que antes costaban cerca de 110 € se pueden encontrar ahora por menos de 45 €, mientras que botines con plataforma de 130 € están disponibles 45 €, y sandalias con tacón de 155 € por 58 €. Los accesorios son otra categoría con ofertas de lo más interesantes. Bandoleras de piel sintética que costaban casi 100 € se encuentran ahora por 39 €, bolsos shopping de 300 € bajan a 119 €, y relojes con detalles florales pasan de 100 € a 40 €.

«Con nuestras ofertas de Black Friday podrás vestirte para cualquier ocasión, sea afrontar cada día con comodidad y prendas variadas o disfrutar de la elegancia en un evento especial».