Cuándo es el Black Friday 2025 en España: fechas y cuándo empieza

El Black Friday se ha convertido en el gran día de rebajas y descuento del año en todo el mundo. Puede que la tradición de comprar más barato justo antes de la temporada navideña, sea algo que viene de Estados Unidos, pero lo cierto es que ya hace años que España celebra también este viernes negro, de modo que son muchos los que están pendientes de cuándo se celebra y también qué tiendas participan.

El Black Friday se celebra el último viernes del mes de noviembre, justo después de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos. De hecho, la tradición marca que tras la cena de Thanksgiving, la gente vaya a las tiendas a comprar regalos de Navidad, con precios rebajados. Y aunque en España, Acción de Gracias no es algo que se celebre en general, sí que compramos por el Black Friday y queremos saber qué descuentos hay en tiendas como Zara, así que si no deseas perderte nada de este día, toma nota porque te explicamos la fecha exacta en la que cae este año, cuánto dura y qué descuentos aplican las principales tiendas y también como no, qué es el Ciber Monday y cuándo se celebra.

Cuándo empieza el Black Friday 2025 en España

La fecha oficial del Black Friday 2025 en España es el viernes 28 de noviembre. Como avanzamos, se celebra el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que en 2025 cae en jueves 27 de noviembre. Sin embargo, en la práctica, el inicio real de las ofertas suele adelantarse. Muchas tiendas físicas y online lanzan descuentos descuentos y promociones días antes. Así es habitual que ya a principios de la misma semana aparezcan algunos chollos, y que el jueves anterior se activen las primeras rebajas fuertes en webs y apps.

Cuándo termina el Black Friday 2025

Aunque el Black Friday se celebra el viernes 28 de noviembre de 2025, lo cierto es que los descuentos suelen durar todo el fin de semana y algunos comercios encadenan directamente esas rebajas con el Cyber Monday del lunes siguiente.

Lo habitual es que el grueso de las ofertas más agresivas se concentre en el propio viernes, pero todavía se puedan encontrar precios rebajados el sábado y el domingo, sobre todo en tecnología, moda y productos para el hogar. Y en compras online, muchas plataformas prolongan la campaña hasta la medianoche del lunes.

¿Cuánto dura el Black Friday?

Si nos ceñimos al calendario, el Black Friday como tal dura un día. Pero si miramos cómo compramos en 2025, se ha convertido en una campaña que puede alargarse de una semana a diez días. Muchas marcas empiezan con descuentos suaves unos días antes, intensifican las rebajas el viernes y cierran con ofertas específicas durante el fin de semana y el Cyber Monday.

De este modo, la duración real dependerá de cada comercio: hay quienes mantienen la campaña desde el lunes de esa semana, otros sólo el viernes y sábado, y algunos que incluso hablan de Black Week o Black Days. Así en la práctica, puedes tomar como referencia que el Black Friday 2025 dura, aproximadamente, desde unos días antes del 28 de noviembre hasta el lunes siguiente, con mayor intensidad en el propio viernes.

Origen del Black Friday: por qué se llama «Viernes Negro»

El término Black Friday tiene varias teorías detrás. Una de las más extendidas explica que muchos comercios pasaban de estar en números rojos (pérdidas) a números negros (beneficios) gracias al gran volumen de ventas de ese día. De ahí que se hablara de un «viernes negro» en sentido contable, porque suponía un punto de inflexión en las cuentas anuales.

Otra versión apunta a la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, donde en los años sesenta la policía empezó a referirse como Black Friday al día posterior a Acción de Gracias, por los enormes atascos, aglomeraciones y caos que generaba la llegada masiva de compradores al centro de la ciudad.

Con el tiempo, el término se consolidó para describir el día que marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Más tarde, el concepto se exportó a otros países, entre ellos España, adaptado a nuestro calendario y hábitos de consumo.

Qué es el Cyber Monday y cuándo empieza

El Cyber Monday es el complemento perfecto del Black Friday. Nació como un día de grandes descuentos centrados en el comercio online, pensado para animar las compras por internet cuando todavía no era tan habitual comprar desde el sofá como ahora. Se celebra siempre el lunes siguiente al Black Friday.

En 2025, el Cyber Monday será el lunes 1 de diciembre. Muchas tiendas online reservan para esa jornada promociones exclusivas en productos tecnológicos, moda, electrodomésticos o accesorios, aunque cada vez es más frecuente que simplemente enlacen las ofertas del fin de semana con ese lunes final.

Cuándo es el Black Friday en Zara

En el caso de Zara, el Black Friday 2025 mantendrá como referencia el viernes 28 de noviembre, pero la marca suele adelantar parte de sus descuentos a la noche anterior en su app y en la tienda online. Es habitual que las promociones se activen unas horas antes de la medianoche del viernes.

En tienda física, el gran día seguirá siendo el propio viernes, cuando la mayoría de clientes acude a buscar prendas rebajadas. Sin embargo, quienes quieren asegurarse tallas y modelos concretos suelen entrar primero por la app, donde las rebajas aparecen antes que en el escaparate.

Cuándo empieza el Black Friday en El Corte Inglés

El Corte Inglés también señala el viernes 28 de noviembre de 2025 como su fecha fuerte de Black Friday. No obstante, en los últimos años se ha consolidado la estrategia de lanzar campañas de adelanto con descuentos previos en moda, tecnología, hogar y otros departamentos.

Es probable que, días antes del viernes, ya se encuentren promociones destacadas tanto en sus centros comerciales como en la web. Esto permite al cliente repartir sus compras y evitar aglomeraciones.

Cuándo es el Black Friday en Media Markt

Media Markt se ha convertido en uno de los protagonistas del Black Friday en España, especialmente en lo que tiene que ver con tecnología, informática, consolas y pequeños electrodomésticos. En 2025, su fecha clave también será el viernes 28 de noviembre.

La cadena suele combinar una semana de Black Friday con ofertas previas y un pico de descuentos el propio viernes, tanto en tienda física como online. Es habitual ver campañas con unidades limitadas, horarios ampliados y promociones especiales en determinadas categorías.

¿Hay Black Friday en Amazon?

Sí, Amazon vuelve a ser uno de los grandes escenarios del Black Friday 2025 en España. La plataforma no se conforma con un solo día y organiza una campaña prolongada que suele presentarse como Semana de Black Friday o incluso más tiempo.

Para 2025, lo razonable es esperar que las ofertas empiecen varios días antes del 28 de noviembre y se alarguen hasta el lunes 1 de diciembre, coincidiendo con el Cyber Monday. Durante ese periodo, Amazon va lanzando promociones diarias, ofertas relámpago y descuentos por tiempo limitado.