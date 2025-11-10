Black Friday 2025: las tiendas y marcas que no hacen grandes descuentos ni ofertas por este día

El Black Friday 2025 se celebra el próximo jueves 28 de noviembre y, con motivo del evento comercial más importante del año, las tiendas en España ya se preparan para introducir descuentos radicales en sus productos. En los días previos al Black Friday 2025, muchos comercios, tiendas y grandes superficies también publicarán grandes ofertas, ya sea de forma presencial o vía online. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Black Friday 2025 y sobre las tiendas que no participarán en esta fecha tan señalada.

El Black Friday 2025 está a la vuelta de la esquina y España se prepara para vivir el día más importante a nivel comercial. Este hábito de Estados Unidos ya ha quedado perfectamente instaurado en nuestro país y, por ello, comercios, tiendas, marcas y grandes superficies ya se preparan para introducir grandes descuentos en sus productos de ropa, electrónica, hogar, restauración, viajes y todo lo que puedas imaginar.

El Barómetro del Golden Quarter 2025-2026, realizado por KPMG y Appinio España, que analiza las tendencias de consumo en España a través de una encuesta a gran escala, informó que sus encuestados gastarán una media de 379 euros (un 12% más que en 2024) en este Black Friday 2025 que se celebra el próximo 28 de noviembre. Estos días de grandes ofertas también repercutirán en la contratación de personal y, por ello, la consultora de recursos humanos Randstad ha informado que generará 110.800 contrataciones en los sectores del comercio, la logística y el transporte en España, una cifra similar a la registrada en las mismas fechas de 2024.

Marcas que no participan en el Black Friday

La gran mayoría de comercios en España optarán por introducir grandes ofertas a sus productos, pero hay tiendas y firmas que no se apuntarán al Black Friday 2025. Estas son las firmas que no introducirán descuentos por el «viernes negro».

Apple

Apple no introduce descuentos en sus productos como tal durante el Black Friday, pero con motivo de esta fecha tan señalada sí que tiene algún cariño con sus clientes. Por ello, como ya hizo el año pasado, a los usuarios que se hagan con un producto de la compañía (sin descuento en el precio) regalará la llamada Apple Gift Card. Dependiendo de la compra, esta tarjeta tendrá un valor (50, 75 o 200 euros) y se podrá utilizar para comprar otros complementos de la compañía.

Ecoalf

La marca de moda sostenible Ecoalf fue protagonista en el Black Friday 2024 por desafiar al día del consumo con una campaña de 0% en descuentos. Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, habló sobre ello hace unos meses en declaraciones realizadas a Forbes. «Siempre hemos utilizado el Black Friday como un momento para generar conciencia, pero este año queríamos ir un paso más allá. No basta con compartir estadísticas: hemos visitado el Desierto de Atacama para enseñar lo que pasa con la ropa cuando se tira y se olvida. Los montones de prendas desechadas no son solo números; es una realidad que está en otras partes del mundo», dijo sobre la campaña en la que mostraron ropa desechada en el desierto de Atacama.

IKEA

Esta multinacional de origen sueco tampoco introducirá grandes descuentos en el Black Friday 2025. IKEA aprovechará esta fecha señalada para promover el reciclaje y el intercambio de muebles usados.

Patagonia, Eileen Fisher y The Body Shop

Al igual que Ecoalf, firmas como Patagonia, Eileen Fisher y The Body Shop tampoco se apuntarán al Black Friday como protesta ante el día de consumo más importante del año. Patagonia, como ha realizado en otros años, utilizará este día para hacer donaciones a organizaciones medioambientales y volverá a reivindicar la reutilización, el consumo consciente y la sostenibilidad ambiental.

La Casa del Libro

En España, La Casa del Libro tampoco introducirá grandes ofertas a sus libros, pero sí que aprovechará este día para ofrecer actividades culturales y literarias a sus clientes.

Chanel

Grandes firmas como Chanel tampoco participarán en el Black Friday 2025. Esta casa de moda francesa, especializada en diseñar y confeccionar artículos de lujo, no incluirá grandes descuentos a sus productos durante esta celebración. Otras grandes firmas como Louis Vuitton, Gucci o Rolex tampoco participarán en el Black Friday 2025.