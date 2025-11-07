Black Friday 2025 se adelanta este año y éstas son las fechas en Zara, Mango, El Corte Inglés, Amazon

El Black Friday 2025 está a la vuelta de la esquina y los grandes comercios ya se preparan para rebajar sus precios con motivo de una de las fechas más señaladas del año. El Black Friday 2025 se celebra este viernes 28 de noviembre y en los días previos las empresas publicarán grandes ofertas que se podrán disfrutar de forma online y también presencial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Black Friday 2025 en Zara, Mango, Amazon o El Corte Inglés.

El Black Friday 2025 llega a España el viernes 28 de noviembre y en esta fecha los españoles podrán disfrutar de grandes ofertas en todo tipo de productos. Esta fiesta del consumo se celebra en Estados Unidos después del cuarto jueves del mes de noviembre, cuando se celebra el Día de Acción de Gracias. El auge del comercio online ha hecho que esta tendencia consumista traspase fronteras y en nuestro país lleva instaurada algunos años.

Así que en este Black Friday los principales comercios de nuestro país ofrecerán productos rebajados de precio en el campo de la tecnología, moda, hogar o incluso en lo que al turismo se refiere. Hoy todos los establecimientos apuestan por rebajar algunos de sus productos en el Black Friday, ya sea de forma presencial o a través de su venta online, donde los descuentos son más radicales. Muchas empresas también optan por adelantar el Black Friday algunos días para enganchar a más clientes. Es lo que ahora se conoce como Black Week.

Las fechas del Black Friday 2025

Los principales comercios de España ya se preparan para el Black Friday y así lo han ido informando en los últimos días a través de sus canales oficiales. Zara, El Corte Inglés, Amazon, Mango o MediaMarkt ya han informado a sus clientes sobre las buenas nuevas el próximo 28 de noviembre.

Zara

Zara es la cadena insignia del grupo Inditex y volverá a ser la reina de este Black Friday 2025. Este gigante de la moda, que cuenta con 1939 tiendas repartidas en todo el mundo, celebrará el próximo 28 de noviembre el Black Friday con grandes ofertas en moda y hogar. El grupo Inditex ya ha anunciado que publicará sus primeras ofertas a través de su página web el jueves 27 de noviembre y un día después lo hará a través de sus tiendas presenciales. Mango y Massimo Dutti, del mismo grupo, harán lo propio.

En Zara también podrás disfrutar de algunas ofertas previas al Black Friday 2025 en su sección de Special Prices, donde se ofrecen prendas rebajadas de precio.

El Corte Inglés

El Corte Inglés también será protagonista durante el Black Friday 2025. Esta cadena de grandes almacenes con sede en España ofrecerá los descuentos a sus millones de consumidores en tiendas físicas o comercio online el próximo 28 de noviembre. Como adelanto, también ha publicado una serie de ofertas en todo tipo de productos entre el pasado 3 y el próximo 9 de noviembre.

Amazon

Amazon moverá miles de millones durante este Black Friday 2025. Este gigante del comercio online se prepara para ser el principal centro de compra de los consumidores que se decantan por las compras a través de una página web. Podemos decir que el día del consumo es el día grande para la página referencia en el consumo. Por ello, a partir del próximo 20 de noviembre comenzarán a rebajar algunos productos de forma drástica.

MediaMarkt

MediaMarkt también se anticipará al Black Friday con la llamada «semana negra», en la que avanzarán las primeras ofertas en productos tecnológicos. Los clientes de esta gran cadena podrán disfrutar de promociones en smartphones de todas las marcas, ordenadores y todo tipo de electrodomésticos. Es más, con motivo del Black Friday 2025, en la página web de MediaMarkt ya se puede ver una oferta especial hasta el 10 de noviembre en la que se ofrecen productos de informática, telefonía, electrodomésticos, cuidado personal, hogar o movilidad a través de sus canales oficiales.