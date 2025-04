Madrid se prepara para recibir una nueva edición, de uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: la Foodie Black Week. Esta iniciativa, que ya ha causado furor en Barcelona en dos ediciones anteriores, llega ahora a la capital con una propuesta difícil de rechazar para cualquier amante de la buena mesa. Del 31 de marzo al 6 de abril, la ciudad se convierte en un verdadero festín de sabores con menús especiales, tapas creativas, brunch irresistibles y experiencias únicas en bares, tabernas, restaurantes, hoteles y coctelerías de toda la ciudad.

La propuesta es clara: acercar la gastronomía a todos los públicos, tanto por precio como por variedad, al mismo tiempo que se impulsa el consumo en el sector hostelero. Desde menús degustación con maridaje hasta promociones 2×1 en bebidas, la Foodie Black Week Madrid se presenta como una oportunidad para conocer nuevos locales, descubrir sabores internacionales y redescubrir rincones castizos con propuestas renovadas. Y lo mejor de todo, con precios especiales que invitan a repetir. Además, este año hay un enfoque especial en la cocina italiana, que será la invitada estrella del evento. De este modo, restaurantes italianos de Madrid ofrecerán menús únicos y fusiones con productos locales que rinden homenaje a una de las gastronomías más queridas del mundo. Así, la ciudad no sólo se llena de ofertas y promociones, sino también de un espíritu de intercambio cultural que hace de esta semana una experiencia mucho más rica de lo que sugiere su nombre.

¿Qué es la Foodie Black Week y qué la hace especial?

La Foodie Black Week es una semana dedicada a disfrutar del ocio gastronómico con precios ajustados, experiencias exclusivas y propuestas diseñadas para todos los gustos. Inspirada en el concepto del Black Friday, pero aplicada al mundo de la restauración, esta cita convierte a Madrid en un gran escaparate culinario. Lo más interesante es que no se trata únicamente de restaurantes de alta cocina: también participan bares castizos, locales fusión, hamburgueserías, coctelerías, hoteles de lujo y tabernas centenarias.

El objetivo de la organización es claro: fomentar el consumo local, dinamizar el sector hostelero y animar a los madrileños a salirse de su circuito habitual de bares y restaurantes. En palabras de sus promotores, se trata de “democratizar la gastronomía”, haciendo accesibles platos y experiencias que normalmente quedarían fuera del alcance del gran público. La idea no sólo ha calado en la ciudad, sino que ha seducido a chefs, camareros y empresarios del sector que han preparado menús únicos para la ocasión.

Fechas y duración del evento gastronómico

La Foodie Black Week Madrid comenzó el pasado lunes 31 de marzo y se prolonga hasta el domingo 6 de abril de 2025. Durante estos seis días, se podrá reservar en una amplia variedad de restaurantes a través de la web oficial del evento, donde además se detallan las ofertas específicas de cada local. Es importante reservar con antelación, ya que muchos de los menús y promociones tienen plazas limitadas y horarios específicos.

Además de las propuestas gastronómicas, habrá sorteos, promociones cruzadas con marcas y regalos para quienes se animen a compartir su experiencia en redes sociales. Todo está pensado para que la experiencia vaya más allá del plato y se convierta en un plan completo de ocio.

View this post on Instagram A post shared by Makro España (@makroesp)

Bares y restaurantes con menús especiales y promociones irresistibles

El listado de participantes en la Foodie Black Week Madrid es tan amplio como variado. Algunos de los locales más destacados ofrecen platos que bien podrían estar en una guía gourmet, pero con precios reducidos para esta ocasión.

Por ejemplo, en Deatún (Calle Ponzano, 59), se puede degustar el habanito de atún rojo acompañado de bebida por solo 9,50 euros. En Dani Brasserie (Calle Sevilla, 3), el menú de mediodía incluye el famoso tomate nitro y una hamburguesa Rossini sin foie por 35 euros, con copa de vino incluida. Y si lo tuyo es el sabor mexicano, en Tepic (Ayala, 14), galardonado con el sello Bib Gourmand, se sirve una ración de tacos de cerdo en tres texturas por 24 euros.

Tampoco faltan las pizzas: en Baldoria (Ortega y Gasset, 100), puedes probar una de las mejores pizzas del mundo (según Time Out Londres) por menos de 20 euros. Para los más tradicionales, el restaurante El Patio de Abascal ofrece un menú completo que incluye rabo de toro, croquetas y flan de queso por 37 euros.

Hoteles y coctelerías también se suman a la Foodie Black Week

La experiencia culinaria no termina en los restaurantes. Muchos hoteles de lujo se han unido a la iniciativa con propuestas exclusivas. En el JW Marriott Hotel Madrid, por ejemplo, se puede vivir la experiencia Give me five!, un maridaje de cinco aperitivos con cinco cócteles por 35 euros. En el Hotel Intercontinental, la coctelería Bar 49 propone combinaciones especiales de cóctel + aperitivo a precio reducido.

En Sessions Restaurant, ubicado en el Hard Rock Hotel de Madrid, la cocina se mezcla con el espíritu del rock para ofrecer un menú norteamericano con el sello del chef por 40 euros. Y si buscas algo más alternativo, en Lelong Asian Club puedes apuntarte a un tardeo con cóctel y dim sum por sólo 25 euros.

Cocina italiana: la gran protagonista de esta edición

En esta edición 2025, la cocina italiana ocupa un lugar privilegiado. Será la gastronomía invitada y contará con una selección de menús especiales en restaurantes como Bella Ciao, donde se pueden encontrar pizzas clásicas a 8 euros y versiones especiales a solo 9 euros, de domingo a jueves por la noche. Esta iniciativa no sólo celebra la tradición culinaria italiana, sino que también fomenta la fusión con productos locales, lo que resulta en menús únicos y sabrosos.

Los organizadores han querido resaltar los lazos culturales entre Italia y España a través del paladar, apostando por una cocina que, aunque familiar para el público madrileño, sigue reinventándose en cada rincón de la ciudad. Y es precisamente esta mezcla entre lo local y lo internacional lo que da vida al evento.

Más propuestas para todos los gustos (y bolsillos)

Las opciones se adaptan a todos los perfiles: desde los que buscan un plan asequible para picar algo con amigos hasta los que quieren vivir una experiencia gastronómica más elaborada. En locales como La Caníbal o La Grifería, con sólo 15 euros puedes disfrutar de tapas creativas y copas de vino natural. En Casa Felisa, te regalan un vermut si pides a la carta, y en Cutzamala Mex Food puedes aprovechar el 2×1 en bebidas durante su Happy Hour.

Para los fans de la cocina asiática, restaurantes como Shanghai Mama, Gran Café Shanghai o Lelong Asian Club proponen menús completos para dos personas desde 25 euros, con platos como gyozas, dim sum, pato laqueado y postres típicos.

Foodie Black Week: un impulso para la gastronomía madrileña

Este tipo de eventos no solo están pensados para el disfrute del comensal. Tal y como apuntan desde la Academia Madrileña de Gastronomía, la Foodie Black Week Madrid busca dinamizar la economía del sector y ayudar a visibilizar proyectos gastronómicos que, en muchos casos, están fuera de los circuitos habituales del turismo o la crítica especializada.

Rogelio Enríquez, presidente de la Academia, subraya que esta semana ayudará a que «los madrileños salgan de su zona de confort y descubran nuevos barrios y cocinas». Por su parte, Alfonso Delgado, de la Asociación de Tabernas y Restaurantes Centenarios, considera que esta es una oportunidad excelente para acercar la cocina tradicional a las nuevas generaciones.

Cómo participar y hacer tu reserva

Para disfrutar de todas estas propuestas es imprescindible reservar a través de la página web oficial del evento. Allí se pueden consultar los menús, precios, ubicaciones y horarios de cada establecimiento participante. Muchas ofertas están disponibles solo durante un número limitado de servicios, por lo que conviene decidir con antelación y no dejarlo para el último momento.

Además, algunos locales realizan sorteos y regalos adicionales para quienes compartan su experiencia en redes sociales con el hashtag del evento, por lo que merece la pena estar atento a las promociones paralelas.