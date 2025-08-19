Cuatro marroquíes detenidos en Melilla por fingir ser menas para vivir tutelados y obtener papeles

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro marroquíes mayores de edad por hacerse pasar por menores extranjeros no acompañados (menas) para obtener documentación y acceder al espacio Schengen. Los inmigrantes están acusados de un delito de falsedad documental.

La investigación, desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), se inició a mediados de junio, cuando los agentes detectaron que los marroquíes, pese a ser todos adultos, figuraban en bases de datos oficiales como menores tutelados por los servicios sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los inmigrantes lograron abrir expedientes de protección como supuestos menores en situación de desamparo y, además, se presentaron en la oficina de asilo, donde solicitaron acogerse a esa figura legal, pero presentando documentación en la que constaban como mayores de edad.

Tras diversas gestiones de investigación y una vez acreditada la falsedad de los datos, la Policía ha detenido a los cuatro inmigrantes, dando cuenta de ello a la autoridad judicial. Según la Ucrif, la finalidad del «engaño» no era otra que la de obtener la documentación necesaria para poder acceder al espacio Schengen, ya fuese en calidad de solicitantes de asilo o bien como ex menores tutelados.

El pasado mes de junio la Policía Nacional ya detuvo en Melilla a tres marroquíes mayores de edad que, igualmente, se hicieron pasar por menas para beneficiarse del sistema de protección de menores y acceder al sistema europeo de libre circulación. Los inmigrantes tenían 18, 19 y 20 años.

Hasta el 15 de agosto, 1.887 inmigrantes han accedido irregularmente a Ceuta y Melilla por vía terrestre, un 15% más que en el mismo periodo de 2024, según el último balance del Ministerio del Interior. A Ceuta han entrado de forma ilegal 1.721 inmigrantes (116 más que el año pasado) y a Melilla 166, un 336% más que en 2024 (llegaron 38). Cabe matizar que en este cómputo también se incluyen los cruces a nado por el espigón, que, aunque sean por mar, Interior los contabiliza como entradas terrestres.