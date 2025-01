Qué día son gratis los autobuses de Madrid 2025: cuándo son, cuáles y cómo viajar en la EMT sin pagar

En Madrid, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) son una opción esencial para miles de ciudadanos que se desplazan diariamente. Pero, ¿sabías que en determinados días del año puedes viajar gratis en estos autobuses? Este beneficio no sólo supone un alivio para el bolsillo, sino que también fomenta el uso del transporte público, ayudando a reducir la contaminación y el tráfico en la capital.

El transporte público gratuito en fechas específicas no es algo nuevo dado que es algo que lleva sucediendo desde el año 2021 cuando ocurrió la Filomena, pero en 2025, la EMT de Madrid parece que podría repetir estas jornadas con el objetivo de incentivar una movilidad más sostenible. Desde festividades importantes hasta eventos especiales, esta medida ha sido aplaudida tanto por madrileños como por turistas. A continuación desglosaremos qué días puedes disfrutar de este servicio gratuito, qué autobuses están incluidos y las razones detrás de estas iniciativas. Además, te contaremos cuándo podrás aprovechar esta ventaja en eventos especiales como el Black Friday. Si quieres moverte por la capital sin gastar un euro te ofrecemos una guía completa con todas las fechas, líneas y eventos clave en los que podrás viajar gratis por Madrid.

Qué días se puede viajar gratis en autobús en Madrid

Como en años anteriores, la EMT de Madrid tiene un calendario para 2025 en el que establece los días en los que será gratuito viajar en autobús. Estas jornadas suelen coincidir con eventos relevantes, tanto culturales como comerciales, y con campañas de concienciación medioambiental. Basta mirar las fechas de años anteriores para por ejemplo saber que para el Black Friday de 2025 los autobuses volverán a ser gratuitos, pero también se espera que como en 2024, lo sean tras la celebración de Reyes Magos y además tras las vacaciones de Semana Santa que este año cae entre el 13 y el 20 de abril, y cuando comience el mes de septiembre, con la vuelta de las vacaciones de verano y el arranque laboral en este mes.

Hasta que se confirmen de forma detallada, estas fechas pueden estar sujetas a cambios o ampliaciones, por lo que se recomienda revisar la web de la EMT para asegurarte de no perder ninguna oportunidad.

Qué autobuses son gratis en Madrid

Cuando se habla de autobuses gratuitos en Madrid, nos referimos a toda la flota de la EMT, que incluye tanto las líneas regulares como las líneas nocturnas (los populares «búhos»). Esto significa que en los días señalados, cualquier autobús que opere dentro de la ciudad de Madrid estará disponible sin coste alguno para los usuarios.

Además, estas jornadas suelen incluir las siguientes modalidades de transporte:

Líneas urbanas regulares : todas las líneas que conectan los barrios de Madrid.

: todas las líneas que conectan los barrios de Madrid. Líneas exprés al aeropuerto: aunque no siempre están incluidas, en algunas fechas específicas también se añaden.

aunque no siempre están incluidas, en algunas fechas específicas también se añaden. Autobuses nocturnos (búhos): ideal para quienes se desplacen durante la madrugada.

Cuándo son gratis los autobuses de la EMT en Madrid

Los autobuses gratuitos de la EMT en Madrid están disponibles durante fechas clave que suelen anunciarse con antelación. Estas jornadas suelen coincidir con iniciativas municipales que buscan mejorar la movilidad en días de gran afluencia o fomentar el transporte público en festividades señaladas.

Como decimos, dependerá mucho de los actos, eventos y fiestas que se celebren este año, pero sabemos que para el Black Friday estaría asegurado, como una de las jornadas en las que los autobuses de Madrid van a ser gratuitos.

Autobuses gratis en Madrid en el Black Friday

El Black Friday, que se celebra cada año en noviembre, es uno de los eventos más esperados en Madrid. Con las calles repletas de compradores, la EMT pone a disposición de los ciudadanos sus autobuses de manera gratuita para facilitar los desplazamientos.

Este año, el Black Friday caerá el 28 de noviembre, y los autobuses serán gratuitos durante todo el día así como ese fin de semana, 29 y 30 de noviembre. Esto incluye tanto las líneas regulares como las nocturnas aunque no la flota que lleva al aeropuerto. Si planeas moverte entre las principales zonas comerciales como Gran Vía, Serrano o Fuencarral, esta es una excelente oportunidad para ahorrar en transporte mientras disfrutas de las compras.

Autobuses gratis en Madrid en Navidad

La Navidad es otro de los momentos clave del año aunque no se sabe si los autobuses de la EMT de Madrid van a ser o no gratuitos. De momento no hay nada confirmado, pero quien sabe si la iniciativa estará disponible los días 24 y 25 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena y el Día de Navidad.

Lo que sí que sabemos con claridad es que durante Black Friday podrás moverte sin pagar por las principales calles decoradas de Madrid, disfrutar de los primeros mercadillos navideños y visitar a tus seres queridos sin preocuparte por el gasto en transporte. Es una manera perfecta de recorrer la ciudad en una de las épocas más mágicas del año.

En conclusión, aprovechar los días de autobuses gratis en Madrid no sólo te permite ahorrar dinero, sino que también contribuye a una ciudad más sostenible y accesible para todos. Si resides en Madrid o planeas visitarla en 2025, marca estas fechas en tu calendario y disfruta del transporte público sin coste alguno. ¡No te lo pierdas!.