Foodie Black Week 2025, buenas noticias para los ‘foodies’ de Barcelona: vuelve el Black Friday de los restaurantes

La semana de descuentos más importantes en restaurantes de Barcelona regresa. Se celebra la tercera edición de la Foodie Black Week 2025, que viene cargadas de novedades como un nuevo país invitado y más restaurantes participantes. Esta semana se denomina también la Black Friday de los restaurantes porque los consumidores obtienen diversos descuentos en determinados días para conocer mejor la gastronomía de diferentes locales de la ciudad.

Esta III edición de la Foodie Black Week se celebrará del 27 de octubre al 2 de noviembre. Tras el éxito de sus primeras entregas en la Ciudad Condal y en Madrid, donde el evento se realizó por primera vez el pasado año, este 2025 suma hasta el momento más de un centenar de locales inscritos entre Barcelona capital y municipios como Sant Cugat del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Castelldefels. De esta forma, durante una semana, tanto bares, restaurantes, hoteles, coctelerías y mercados gastronómicos propondrán experiencias únicas con precios especiales y promociones irrepetibles. En general, se trata de una oportunidad para probar nuevas direcciones, volver a clásicos de siempre o animarse con propuestas diferentes sin preocuparse por el bolsillo.

Qué engloba la Foodie Black Week 2025

Cócteles y tapas

Nacida gracias al emprendedor Marc Miramontes, con años de experiencia en el sector de la hostelería y especialmente en el de eventos, la Foodie Black Week es mucho más que una campaña de descuentos. Sus responsables la definen como un festival urbano pensado para todos los públicos que hará que durante una semana los barceloneses se animen a salir, a descubrir nuevas direcciones y a disfrutar de la amplia y variada oferta de ocio de Barcelona y su área metropolitana.

Hay un poco de todo puesto que los consumidores encontrarán planes rápidos y desenfadados, para tomar un St-Germain Spritz en Foxy Bar por 7,50 euros o un Moscow Mule con olivas en Juanitos, propuestas más canallas como el Hurricane con Muffaleta en Nola Cocktail Bar por 20 euros. También se podrán tomar media ración de bravas en La Esquinica por solo 5 euros, o la caña con tostada de sardina o panceta también por 5 euros. Todo ello pensado para alargar el vermuteo sin que el bolsillo se resienta.

Menús económicos

Las familias y grupos de amigos encontrarán multitud de menús y ofertas pensadas para compartir. Por ejemplo, hay menús italianos irresistibles como el de Zafra Pizzería Ristorante, el del restaurante Rossini, en plena plaza Real, las ofertas de La Burguesa, con locales en La Maquinista, Diagonal Mar, Splau o Fleming, o en Tapes Barcelona Restaurant se podrá disfrutar de un menú de hamburguesa de vacuno a la brasa con patatas por pocos euros. Mientras que destacan las promociones dulces de Marta’s Lemon Pie, que ofrece descuentos en sus porciones de pasteles para llevar.

Restaurantes de alto copete

También habrá espacio para los paladares más exigentes, como el del Assalto Bar de Vins, maridado con vinos de la D.O. Penedès, por 55 euros; también el Menú Foodie Black de El Tribut, creado para la ocasión; o el Menú Degustación Black Canija para dos personas, con bebida incluida, que propone La Canija a un precio más asequible de lo habitual.

México, país invitado de la Foodie Black Week 2025

En esta edición, México es el País Invitado, en concreto, irá representado por los estados de Puebla y Jalisco. Habrá entonces restaurantes mexicanos que participan en la cita como en las actividades culturales y empresariales que se desarrollarán en paralelo, reforzando el vínculo entre la cocina catalana y la mexicana.

Además, es de destacar que la Foodie Black Week es el primer evento diseñado específicamente por y para restauradores que involucra a instituciones públicas, asociaciones privadas y gremios del sector.

Con ello los restaurantes se dinamizan y se promueve el turismo y el ocio, posicionando a Barcelona y a su área metropolitana como referente gastronómico internacional.

En esta edición, el evento da un salto y ya no solamente se realiza en la ciudad condal sino también en Santa Coloma, donde participarán más de 50 locales de la mano del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Hay más novedades, porque en esta semana de los descuentos de la gastronomía en Barcelona habrá un padrino especial, el chef Arnau París como padrino, quien ganó MasterChef, y aportará su carisma y su compromiso con la cocina catalana a esta tercera edición.

Ya puedes apuntarte y anotar aquellos restaurantes que forman parte de esta semana especial de descuentos para disfrutar de ellos. En los próximos días, se unirán nuevas asociaciones, gremios y colectivos hosteleros que contribuirán a reforzar la dimensión social y económica de este gran evento gastronómico de la ciudad.