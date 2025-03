Menú del día y comida tradicional: el restaurante favorito de Lamine Yamal en Barcelona

Ya nadie discute que Lamine Yamal es uno de los mejores futbolistas en la actualidad. El de Mataró viaja, recorre países y le gusta comer bien. En la ciudad donde trabaja también suele salir y lo hemos visto en algunos locales. El restaurante favorito de Lamine Yamal en Barcelona está en La Barceloneta y es uno de los más populares de la ciudad. Tienen menú del día, carta, y se come bien y con abundancia.

Restaurante Salamanca es un clásico de la ciudad. En la zona de La Barceloneta, bebe aires marineros y son populares sus mariscos, pescados, paellas, así como carnes y ensaladas. Se come de forma abundante porque sus platos son generosos. Es un restaurante en los que ir en grupo y en especial durante épocas estivales, que es, cuando, si no reservas es posible que no encuentres sitio, siempre está lleno. Pero Lamine Yamal no es el único famoso que ha ido al local, pues suele estar frecuentado por personajes destacados, desde Dalí hasta Messi, el local ha sido y es visitado por personalidades de la cultura, el deporte, la política y la sociedad. Shakira cuando vivía en la Ciudad Condal, los hermanos Gasol, políticos, periodistas y más.

El restaurante favorito de Lamine Yamal en Barcelona

Una de sus particularidades es que da al mar y por esto sus vistas son siempre agradecidas y escogido por muchas personas. Las vistas, el barrio, el servicio y la comida. Son ejes que sitúan a este restaurante como uno de los más queridos. En su web explican la historia del local, pues posee más de 50 años. Los comienzos fueron en 1969, cuando el dueño, el carismático, Silvestre Sánchez, adquiere un bar llamado Can Rosith.

Como suele suceder, los inicios no fueron fáciles, y tuvieron que conseguir financiación para reformar el antiguo local, tener liquidez para comprar las mercaderías y pagar a los proveedores, etc. Pero Silvestre contando con el incondicional apoyo de toda su familia, y sobre todo de su mujer Lorenza González, y de su hermano Modesto Sánchez y sumando entre todos un enorme esfuerzo, ilusión y ganas de trabajar, no se arredró ante la incertidumbre y se lanzó a escribir la página en blanco de la historia del nuevo restaurante. Tras concluir la reforma inicial de Can Rosith, el local pasó a llamarse Restaurante Salamanca en recuerdo a la tierra de origen de Silvestre.

Menú, cocina marinera y mediterránea

El restaurante favorito de Lamine Yamal en Barcelona es una apuesta segura. Permite disfrutar de la mejor cocina mediterránea y de mercado, paellas, exquisitos jamones de Salamanca, y el mejor marisco y pescado seleccionado a diario en la lonja del puerto de Barcelona.

Por esto apuestan por la exigencia en la selección de los mejores productos frescos, además de la tradición de atender a los clientes en todo momento «como a nosotros nos gustaría ser tratados».

El restaurante ofrece diversos espacios. El más aplaudido y querido es su amplia y confortable terraza. También hay varios salones muy bien ambientados y acogedores con distintas capacidades y niveles de privacidad.

Como hemos señalado, tales espacios le convierten en el restaurante ideal para comidas y cenas de grupos de cualquier tamaño, comidas de negocio o celebraciones familiares y sociales.

Tienen menú diario, menú de grupo, carta, y platos especiales. En el menú puedes escoger entre varios primeros y segundos, con bebida, café y postre, y por un precio inferior a 20 euros.

El equipo del restaurante está formado por 150 personas. Profesionales que, con su dedicación y esfuerzo diarios, consiguen que todo funcione a la perfección.

El objetivo es siempre el mismo: que las personas que acuden al restaurante disfruten de un momento agradable, degustando nuestros platos y sintiéndose exquisitamente bien atendidos.

Para atender a los clientes, cuentan con 80 camareros profesionales diligentemente coordinados por los 8 jefes de sala. Todos ellos asumen con gran compromiso y dedicación la responsabilidad de atender con profesionalidad, cortesía y calidez, a todas las personas que acuden al Salamanca.

¿Cuándo fue Lamine Yamal?

Ya hace algún tiempo que el futbolista del FC Barcelona visitó el restaurante. Según su blog, la fecha es de finales de 2023, y en la cuenta del restaurante en Instagram, el dueño, Silvestre, tiene una foto con Lamine Yamal sobre aquel encuentro, de la misma manera que lo tiene con muchos otros famosos que van a comer a su local.

Silvestre Sánchez y su equipo estaban realmente contentos de que el joven hubiera ido a comer, así lo mostraban en sus redes: «¡Encantadísimos de haber conocido a @lamineyamal! Gracias por tu visita. ¡Y muchos éxitos en esta temporada!».