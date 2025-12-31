Cancelo apunta a regresar al fútbol europeo y el Barça se coloca en la pole

Joao Cancelo apunta a volver al fútbol europeo en este mercado de fichajes de invierno después de su etapa en el fútbol árabe. El defensa portugués está decidido a dejar Al Hilal, según informan diversas fuentes, y su destino podría estar de nuevo en el Barcelona o en el Inter de Milán.

Después de temporada y media en Al Hilal, Cancelo quiere regresar al fútbol europeo. El mismo que le convirtió en uno de los mejores laterales del mundo durante su etapa en el Inter, Manchester City, Bayern de Múnich y Barcelona.

Ahora que está decidido a salir en el mercado de fichajes que comienza con la entrada del nuevo año, varios de sus ex equipos están pendientes del futuro de Cancelo. El Inter de Milán, club donde el portugués militó en la 17/18, está en conversaciones directas con el club árabe y con Jorge Mendes, su representante.

El Barcelona, en cambio, se encuentra en la pole para ficharlo. Tiene prioridad después de su venta al Al Hilal. Pero el Fair Play financiero podría ser un obstáculo. Aunque hay que recordar que con la baja de larga duración de Christensen, el club blaugrana podría incorporar un jugador con su ficha. Aunque quizás Flick necesite más un central. La Juventus también es otro de los equipos interesados.

Estos son los tres equipos interesados en el futuro de Cancelo, que parece decidido a regresar al fútbol europeo. El lateral portugués, de 31 años, demostró en el pasado Mundial de Clubes y cada vez que se viste con la elástica de la selección portuguesa que sigue siendo un jugador de élite.

Cancelo ya estuvo en el Barcelona en la campaña 23/24 a las órdenes de Xavi Hernández. Jugó 32 partidos en aquella temporada, marcando dos goles, repartiendo cuatro asistencias y recibiendo hasta siete cartulinas amarillas. Dejó un buen recuerdo y el aficionado blaugrana estaría encantado de su regreso.