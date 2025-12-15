El ex jugador del Barcelona Joao Cancelo agrede a un compañero en pleno vuelo

Joao Cancelo vive un momento complicado en Arabia Saudí. El portugués quiere salir del Al Hilal lo más pronto posible y volver a Europa para tener un puesto fijo en el Mundial el próximo verano. Sin embargo, las redes sociales captaron su tensión con su compañero de equipo, Ali Al Bulayhi, y dejaron imágenes que rápidamente circularon por redes sociales y provocaron críticas sobre su forma de actuar.

El ex jugador del FC Barcelona estaba realizando un vuelo con el equipo y cazó al saudí después de llevar tiempo grabándole. Fue entonces cuando el portugués se acercó, primero, de forma amistosa: «¿Por qué te estoy grabando?», dijo el fan a lo que Cancelo respondió con un irónico «porque necesitas dinero». Sin embargo, lo que parecía una charla amistosa no tardó en volverse totalmente lo contrario.

A los minutos y ver que seguía grabándole, Joao Cancelo fue con una actitud mucho más desafiante que la anterior. En apenas segundos, la intensidad en Cancelo subió y le lanzó un golpe a la cámara. Se desconoce si se trataba de un broma interna en el Al Hilal o su Cancelo estaba realmente cabreado con él, dejando libre las interpretaciones de si verdaderamente existe un ruptura total entre el lateral y el club.

.Después de un año cedido en el Barcelona durante la temporada 2023/24, el luso quiere regresar al Viejo Continente y prepararse para estar en la lista definitiva de Portugal. Entre sus opciones siempre ha estado regresar al club azulgrana, pero ni Deco ni Joan Laporta han valorado abrirle las puertas de nuevo «Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Solo el futuro lo dirá», expresó hace unos meses. Se desconoce que rumbo tomará en los próximos meses con el mercado invernal asomando en el horizonte.