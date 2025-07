Rúben Neves y Joao Cancelo, del Mundial de Clubes al funeral de su amigo Diogo Jota

El terrible accidente que acabó con la vida del futbolista Diogo Jota y su hermano André Silva ha marcado al mundo del fútbol en los últimos días. En el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes que enfrentó a Fluminense y Al Hilal estuvo muy presente la reciente tragedia del futbolista portugués. Rúben Neves y Joao Cancelo, jugadores del conjunto saudí, no pudieron contener las lágrimas en el minuto de silencio en memoria de su amigo.

Tras hacer gala de una profesionalidad intachable, los dos jugadores lusos disputaron los 90 minutos de un encuentro que acabó con derrota de su equipo. Una vez finalizado el partido, cogieron un vuelo exprés para acudir al funeral de Jota y su hermano en la ciudad portuguesa de Gondomar. Una de las imágenes más comentadas del acto ha sido la de Rúben Neves sosteniendo el ataúd de su amigo. Joao Cancelo, compañero de Jota en la selección portuguesa, también ha acudido a despedir al que fuera jugador del Liverpool.

Si hay una persona en el mundo del fútbol que va a echar de menos a Diogo Jota es, sin duda, Rúben Neves. En diversas entrevistas los dos jugadores han reconocido su buena relación e incluso se han referido al otro como «su mejor amigo» en el fútbol. Ambos han compartido vestuario tanto en las diversas categorías de la selección portuguesa como en varios clubes. Dos jugadores de la misma generación (1996) que han coincidido sobre el césped en incontables ocasiones.

Neves publicó en la tarde del viernes, horas antes del partido ante Fluminense, una emotiva carta en sus redes sociales. «Siempre estarás conmigo, como siempre. Seguiremos riendo, haciendo planes y compartiendo nuestras vidas el uno con el otro. Me aseguraré de que siempre estés presente y garantizaré que a los tuyos no les falte nada», comentó el jugador del Al Hilal. De esta forma, se despidió de un Diogo Jota con el que subió al primer equipo del Oporto y con el que dio el salto al fútbol inglés en un Wolverhampton convertido en colonia portuguesa.

El funeral del futbolista portugués y su hermano ha contado con la presencia de la plantilla al completo del Liverpool, varios compañeros de la selección portuguesa, entrenadores y diversas figuras de renombre del mundo del fútbol.

